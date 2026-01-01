Multi від Мінфін
1 січня 2026, 16:12

Зимова підтримка 6500: понад 370 тисяч українців вже отримали кошти. Найбільше витрачали на одяг

Наприкінці 2025 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності запровадило програму одноразової допомоги 6500 для найменш захищених категорій населення. На сьогодні вже профінансувала понад 381 346 заявки на суму понад 2,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Наприкінці 2025 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності запровадило програму одноразової допомоги 6500 для найменш захищених категорій населення.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кому надавалася підтримка

Особливістю цієї програми стало те, що відразу чотири категорії дітей — це діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях, діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях — змогли отримати таку допомогу.

Загальна кількість поданих заяв становить 463 671, з них — 385 170 було погоджено. Для тих, хто отримав погодження заявки, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Держава вже профінансувала понад 381 346 заявки на суму понад 2,5 млрд грн. Люди, які отримали допомогу, вже витрачають кошти.

Куди витрачали кошти

Так, до прикладу, 252,278 транзакцій було проведено на придбання одягу, 19 951 — на взуття. 42,037 транзакцій виконано для придбання дитячого одягу. Ще 80 341 покупку здійснено в мережах аптек.

Нагадаємо

Програма стартувала 21 листопада та тривала до 17 грудня. Виплати мають цільове призначення і протягом півроку їх можна витратити на одяг, взуття та ліки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
1 січня 2026, 17:04
#
Передвиборча кампанія в повному розпалі.
