Відсьогодні в Україні запрацювала система електронного аудиту — Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю. Він сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Україна запускає Е-аудит: новий формат податкового контролю
Як працює Е-аудит
«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів — один стандартизований електронний файл SAF-T UA», — розповіла Карнаух.
Е-аудит це:
- автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
- застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
- виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
- формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.
Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.
Основне джерело таких даних -файл SAF-T UA.
Він містить всю ключову інформацію:
- про господарські операції;
- бухгалтерський облік;
- активи;
- податкові зобов’язання;
- інші первинні показники діяльності платника податків.
Хто має подавати файл SAF-T UA?
- великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.
Перед тим як запустити у промислову експлуатацію систему, ДПС тривалий час її тестувала.
Під час експерименту ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах. І дякуємо всім платникам податків та учасникам меморандумів, які долучилися до цього експерименту.
