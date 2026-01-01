Multi від Мінфін
1 січня 2026, 14:26

Україна запускає Е-аудит: новий формат податкового контролю

Відсьогодні в Україні запрацювала система електронного аудиту — Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю. Він сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Відсьогодні в Україні запрацювала система електронного аудиту — Е-аудит.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює Е-аудит

«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів — один стандартизований електронний файл SAF-T UA», — розповіла Карнаух.

Е-аудит це:

  • автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
  • застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
  • виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
  • формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.

Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

Основне джерело таких даних -файл SAF-T UA.

Він містить всю ключову інформацію:

  • про господарські операції;
  • бухгалтерський облік;
  • активи;
  • податкові зобов’язання;
  • інші первинні показники діяльності платника податків.

Хто має подавати файл SAF-T UA?

  • великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

Перед тим як запустити у промислову експлуатацію систему, ДПС тривалий час її тестувала.

Під час експерименту ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах. І дякуємо всім платникам податків та учасникам меморандумів, які долучилися до цього експерименту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
