Україна запускає Е-аудит: новий формат податкового контролю

Відсьогодні в Україні запрацювала система електронного аудиту — Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю. Він сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Як працює Е-аудит

«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів — один стандартизований електронний файл SAF-T UA», — розповіла Карнаух.

Е-аудит це:

автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;

застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;

виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;

формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.

Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

Основне джерело таких даних -файл SAF-T UA.

Він містить всю ключову інформацію:

про господарські операції;

бухгалтерський облік;

активи;

податкові зобов’язання;

інші первинні показники діяльності платника податків.

Хто має подавати файл SAF-T UA?

великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

Перед тим як запустити у промислову експлуатацію систему, ДПС тривалий час її тестувала.

Під час експерименту ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах. І дякуємо всім платникам податків та учасникам меморандумів, які долучилися до цього експерименту.