Курс валют у четвер: євро в банках впало на 14 копійок

У четвер, 1 січня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 14 копійок продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,55 грн. Євро купують за 49,45 грн, а продають за 50,03 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,35, євро — 49,80−50,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,20−42,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,51−49,62 грн/євро.

