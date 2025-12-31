Картку платника податків можна буде оформити через «Дію» та ЦНАП

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Тепер послуга стане доступною у нових форматах, що дозволить батькам швидше оформлювати документ для дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що зміниться

Наразі отримати картку для дитини можна через комплексний сервіс «єМалятко», безпосередньо у податковій або під час оформлення першої ID-картки. Нова постанова розширює цей перелік:

Застосунок «Дія»: Послуга стане доступною онлайн у кілька кліків.

ЦНАПи: Оформити документ можна буде у найближчому центрі надання адмінпослуг без візиту до податкової інспекції.

«Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі», — зазначив перший віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Відновлення документа

Окрім первинного оформлення, Мінцифри готує функціонал для замовлення е-картки у разі втрати або пошкодження оригіналу. Ця можливість буде доступна як для дорослих, так і для дітей.

Наразі технічна реалізація послуги в «Дії» та ЦНАПах перебуває у процесі розробки. Про запуск сервісу буде повідомлено додатково.