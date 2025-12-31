Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 17:05

Картку платника податків можна буде оформити через «Дію» та ЦНАП

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Тепер послуга стане доступною у нових форматах, що дозволить батькам швидше оформлювати документ для дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Картку платника податків можна буде оформити через «Дію» та ЦНАП

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зміниться

Наразі отримати картку для дитини можна через комплексний сервіс «єМалятко», безпосередньо у податковій або під час оформлення першої ID-картки. Нова постанова розширює цей перелік:

  • Застосунок «Дія»: Послуга стане доступною онлайн у кілька кліків.
  • ЦНАПи: Оформити документ можна буде у найближчому центрі надання адмінпослуг без візиту до податкової інспекції.

«Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі», — зазначив перший віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Відновлення документа

Окрім первинного оформлення, Мінцифри готує функціонал для замовлення е-картки у разі втрати або пошкодження оригіналу. Ця можливість буде доступна як для дорослих, так і для дітей.

Наразі технічна реалізація послуги в «Дії» та ЦНАПах перебуває у процесі розробки. Про запуск сервісу буде повідомлено додатково.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
BatonUA
BatonUA
31 грудня 2025, 17:09
#
Це було дивно, що ІПН досі треба було замовляти в податковій. Добре, що доробили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
