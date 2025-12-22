Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 10:00

Банк Львів запускає тариф «Міжнародний тест-драйв»: нові можливості для експорту та імпорту

Для українських підприємців вихід на міжнародні ринки — це завжди непростий процес. Валютні правила, дедлайни за граничними строками розрахунків, документальні вимоги, різні підходи партнерів у світі — усе це створює додаткові ризики. У таких умовах бізнес шукає не просто банк, а партнера, який допоможе розібратися та супроводжуватиме на кожному етапі.

Саме на такі запити відповів Банк Львів, створивши тарифний пакет «Міжнародний тест-драйв» — сервіс, розроблений на основі реальних потреб експортерів та імпортерів.

Як виникла ідея тарифу

Банк Львів орієнтувався на реальний досвід клієнтів і їхні потреби. Перед запуском тарифу банк провів десятки глибинних розмов зі своїми клієнтами. Підприємці розповідали про типові труднощі: складність документального супроводу, потребу у швидких і передбачуваних валютних операціях, бажання мати персональний контакт з експертами, страх зробити помилку при виході на міжнародні ринки, брак гнучкості у валютних умовах.

Аналіз цих історій став основою для нової пропозиції — пакету, який дозволяє бізнесу «спробувати» валютний сервіс у дії без зайвих витрат.

Основні умови тарифу

  • 0 грн за підключення. Жодних стартових платежів.

  • 3 місяці безоплатного обслуговування. Бізнес отримує час, щоб відчути сервіс у реальній роботі.

  • Перекази за межі банку — 20 USD/EUR. Фіксована ставка для міжнародних платежів.

  • Безкоштовна купівля, продаж і конвертація валюти. Без комісій, які часто стають несподіванкою для бізнесу.

Для кого цей тариф

Банк Львів рекомендує тариф для:

  • експортерів та імпортерів, які регулярно здійснюють ЗЕД-операції.

  • бізнесу, що лише виходить на міжнародні ринки й потребує підтримки.

Сервіси, що вирішують реальні задачі

Окрім базових умов, пакет включає набори сервісів, які зазвичай потрібні кожному експортеру та імпортеру:

  • Персональний супровід — підтримка на кожному етапі персонального експерта по валюті, який допомагатиме з валютними операціями та надаватиме індивідуальні рекомендації під потреби бізнесу.

  • Прямий дилінг — можливість узгоджувати вигідні курси купівлі/продажу валюти через консультанта банку.

  • Окрему «гарячу лінію» — швидкі відповіді на всі питання щодо міжнародних платежів і документів без черг та очікувань.

Досвід, який дає впевненість

Банк Львів навчає підприємців та допомагає опановувати валютні правила, проводити міжнародні операції без зайвих ризиків.

Тарифний пакет «Міжнародний тест-драйв» створений для того, щоб ви могли відчути сервіс Банку Львів у дії та зрозуміти, чи підходить вам саме такий формат роботи: з підтримкою, експертизою та повною прозорістю.

Як долучитися

Достатньо залишити заявку на сайті Банку Львів, після чого з вами зв’яжеться менеджер, допоможе з відкриттям рахунку та супроводжуватиме весь період тест-драйву.

🔗 Детальніше про умови тарифного пакету на офіційному сайті.

Бути вільним — це тримати вигідний курс.

Джерело: Банк Львів
