20 грудня 2025, 15:10

Євросоюз суттєво збільшить випуск облігацій заради України

Інвестори, які вкладають кошти у спільні боргові зобов’язання Європейського Союзу, готуються до значного збільшення пропозиції цінних паперів на ринку в найближчі роки. Це пов’язано з намірами Брюсселя наростити обсяги запозичень для надання фінансової допомоги Україні. Лідери блоку погодили виділення Києву кредиту в розмірі 90 мільярдів євро ($105 мільярдів) на наступні два роки. Про це повідомляє Bloomberg.

Зміна стратегії: борг замість заморожених активів

Нова пропозиція щодо спільного боргу знаменує суттєву зміну в підході Євросоюзу. Раніше пріоритетним планом вважалося використання російських активів, заморожених на території Європи.

Нинішня схема виглядає інакше:

  • Україна отримує позику від ЄС.
  • Київ не повинен повертати цей кредит, доки Москва не виплатить репарації.
  • Російські активи залишатимуться замороженими в ЄС до моменту виплати компенсацій.

Ринок миттєво відреагував на ці новини. Дохідність 30-річних облігацій ЄС у п'ятницю зросла на 9 базисних пунктів — до 4,14%. Це був найбільший стрибок серед усіх емітентів єврозони, що свідчить про занепокоєння інвесторів щодо збільшення боргового навантаження.

Нові ліміти та інструменти залучення коштів

Єврокомісія вже оголосила плани продати облігації на суму 90 млрд євро у першому півріччі 2026 року. Загальний орієнтир на 206 рік становить 160 млрд євро.

Однак юридичні документи дозволяють підняти планку ще вище:

  • Максимальний обсяг випуску облігацій у 2026 році може сягнути 200 млрд євро (для порівняння, цього року ліміт складав 170 млрд євро).
  • Ліміт на короткострокові векселі збільшено з 60 млрд євро у 2025 році до 100 млрд євро.

Чиновники ЄС запевнили інвесторів, що мають достатньо інструментів для покриття потреб України — від короткострокових векселів до облігацій, що погашаються через десятиліття. Єврокомісія пообіцяла оновити план запозичень, як тільки будуть завершені всі законодавчі процедури, діючи «зважено та дружньо до ринку».

Чому це важливо

Це рішення має далекосяжні наслідки як для України, так і для світових фінансів:

  • Гарантія підтримки: Прив'язка кредиту до репарацій, а не до поточних доходів України, знімає фінансовий тиск із Києва під час війни та гарантує надходження коштів незалежно від юридичних складнощів із конфіскацією російських активів.
  • Ліквідність ринку: Для інвесторів поява великої кількості надійних європейських облігацій означає нові можливості для збереження капіталу. Ринок стає глибшим та активнішим.
  • Політична єдність: Здатність ЄС спільно позичати такі величезні суми свідчить про високий рівень політичної консолідації, попри скепсис окремих країн-членів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
