Безкоштовне поповнення карток у валютних банкоматах Alliance bank

Alliance bank запустив нову функцію у своїх валютних банкоматах — тепер користувачі можуть поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку без комісії . Опція вже доступна в усіх встановлених пристроях.

Alliance bank активно розширює функціонал своїх валютних банкоматів. Мета банку — поступово перетворити їх на повноцінні точки самообслуговування, які стануть зручною альтернативою відділенням і будуть доступні 24/7.

Як поповнити картку:

Обрати опцію поповнення картки будь-якого банку. Ввести номер телефону — на нього надійде СМС з кодом підтвердження. Вказати номер картки та суму поповнення. Внести купюри і натиснути «Продовжити».

Гроші зараховуються миттєво, а система автоматично показує доступний ліміт поповнення.

Поповнення у валютних банкоматах Alliance bank — це:

🔹 можливість покласти гроші на гривневі картки інших банків

🔹 жодних комісій

🔹 швидке зарахування

Більше функціоналу валютних банкоматів



Також у валютних банкоматах можна здійснити повноцінний обмін валют готівкою без жодних комісій.

Це перші в Україні банкомати формату ресайкл, де можна обмінювати валюту без зарахування на рахунок і навіть без наявності картки в Alliance bank.

Банк продовжує розширювати мережу — актуальний список локацій доступний на сайті банку.