Alliance bank запустив нову функцію у своїх валютних банкоматах — тепер користувачі можуть поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку без комісії. Опція вже доступна в усіх встановлених пристроях.
Безкоштовне поповнення карток у валютних банкоматах Alliance bank
Alliance bank активно розширює функціонал своїх валютних банкоматів. Мета банку — поступово перетворити їх на повноцінні точки самообслуговування, які стануть зручною альтернативою відділенням і будуть доступні 24/7.
Як поповнити картку:
Обрати опцію поповнення картки будь-якого банку.
Ввести номер телефону — на нього надійде СМС з кодом підтвердження.
Вказати номер картки та суму поповнення.
Внести купюри і натиснути «Продовжити».
Гроші зараховуються миттєво, а система автоматично показує доступний ліміт поповнення.
Поповнення у валютних банкоматах Alliance bank — це:
🔹 можливість покласти гроші на гривневі картки інших банків
🔹 жодних комісій
🔹 швидке зарахування
Більше функціоналу валютних банкоматів
Також у валютних банкоматах можна здійснити повноцінний обмін валют готівкою без жодних комісій.
Це перші в Україні банкомати формату ресайкл, де можна обмінювати валюту без зарахування на рахунок і навіть без наявності картки в Alliance bank.
Банк продовжує розширювати мережу — актуальний список локацій доступний на сайті банку.
