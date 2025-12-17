Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3195, який зобов'язує членів Кабміну звітувати про свою роботу при звільненні. Письмовий звіт стає обов'язковою умовою для подання заяви про відставку.
17 грудня 2025, 16:44
Рада зобов'язала міністрів звітувати перед відставкою
Про що мова в законопроєкті
Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні — на засіданні комітету та на пленарному засіданні. Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку.
Закон, зазначили у парламенті, підвищує прозорість роботи уряду та посилює контроль парламенту.
