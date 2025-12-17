Рада зобов'язала міністрів звітувати перед відставкою

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3195, який зобов'язує членів Кабміну звітувати про свою роботу при звільненні. Письмовий звіт стає обов'язковою умовою для подання заяви про відставку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що мова в законопроєкті

Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні — на засіданні комітету та на пленарному засіданні. Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку.

Закон, зазначили у парламенті, підвищує прозорість роботи уряду та посилює контроль парламенту.