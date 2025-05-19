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19 травня 2025, 12:36

Іспанія заблокувала понад 65 000 оголошень про оренду житла на Airbnb

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила. Про це пише Reuters.

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Іспанський уряд, а також міські ради та регіональні органи влади розпочали загальні заходи проти оренди житла для туризму через такі сайти, як Airbnb та Booking, які, на думку багатьох іспанців, обмежують житловий фонд і роблять оренду житла недоступною для місцевих жителів.

У заяві міністерства йдеться, що більшість оголошень Airbnb, які мали бути заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою, чи корпорацією.

Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній «відсутності контролю» та «незаконності» в бізнесі оренди житла для відпочинку, а також «сприяти доступу до житла та захищати права споживачів».

Мер Барселони Хауме Кольбоні здійснив найжорсткіший крок в історії Іспанії у червні минулого року, коли наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
zevs1
zevs1
19 травня 2025, 12:52
#
Странный подход Испанских властей к решению доступности долгосрочной аренды жилья.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 травня 2025, 12:54
#
Порекомендуйте им свой вариант…
+
+45
neverice
neverice
19 травня 2025, 13:00
#
Це ж ринок — ніхто не гасить адміністративно попит/пропозицію. Треба збільшувати пропозицію, щоб задовольнити зростаючий попит. А якщо адміністративно обмежувати — це лише призведе до дизбалансів, збільшення ціни та сірого ринку. І відповідне зменшення доходів у всіх сферах.
А якщо коротко — треба банально будувати житло/готелі.
+
+34
silentDo
silentDo
19 травня 2025, 13:37
#
В Іспаніїї не будують житло з швидкістю світла як в Україні.

Сірий ринок не збільшиться, якщо кількості житла не збільшиться.

Платформи не робили бізнес прозорим, вони лише заробляють на здачі чужого житла

Попит збільшувався за рахунок туризму, а не внутрішнього попиту. Власники житла вирішили просто підзаробити побільше і відповідно подалися на міжнародні платформи, а люди які живуть в Іспанії і знімають житло найбільше постраждали через ціни

Іспанська влада правильно зробила, не то що в Україні все дозволено, головне бабло заробити. Такими темпами ще частина людей, які залишилися почнуть думати як поїхати звідси. Ми і так по цінах вже догнали Європу по всьому, а по багато чому вже перегнали — податки, пальне, вартість житла в деяких країнаї ЄС … Єдине чим поже похвалитися поточна влада і бізнес, що зарплати не Європейські
+
+15
neverice
neverice
19 травня 2025, 15:44
#
Сірий ринок збільшиться, бо 65 тис туристично-орієнтованого житла видалили з airbnb. І це на 90% було цілком легальне житло, з податками та туристичним збором.
Чи є різниця, звідки попит? Попит є попит. Нестача пропозиції провокує ріст ціни. Все просто. І це при тому, що туризм — це одна з топових статей доходу Іспанії. А будівництво — головний драйвер ВВП. Але іспанці вирішили обмежити пропозицію. Генії.
+
+19
Я_ __
Я_ __
19 травня 2025, 13:44
#
«Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній „відсутності контролю“ та „незаконності“ в бізнесі оренди житла для відпочинку, а також „сприяти доступу до житла та захищати права споживачів“.»

«Молодці», сприяють доступу окупасів Іспанії до халявного житла в Іспанії))))0))
+
0
Kanarej
Kanarej
19 травня 2025, 14:08
#
С одной стороны, государство из штанов выпрыгивает, чтобы не допустить падения цен на недвижимость (вообще подавляющее большинство государств), а с другой — репрессивно-административными методами «увеличивает доступность жилья» — какой замечательный подход, посмотрим к чему они придут в итоге :)))
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