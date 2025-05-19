Іспанія заблокувала понад 65 000 оголошень про оренду житла на Airbnb

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Іспанський уряд, а також міські ради та регіональні органи влади розпочали загальні заходи проти оренди житла для туризму через такі сайти, як Airbnb та Booking, які, на думку багатьох іспанців, обмежують житловий фонд і роблять оренду житла недоступною для місцевих жителів.

У заяві міністерства йдеться, що більшість оголошень Airbnb, які мали бути заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою, чи корпорацією.

Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній «відсутності контролю» та «незаконності» в бізнесі оренди житла для відпочинку, а також «сприяти доступу до житла та захищати права споживачів».

Мер Барселони Хауме Кольбоні здійснив найжорсткіший крок в історії Іспанії у червні минулого року, коли наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.