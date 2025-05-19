Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила. Про це пише Reuters.
Іспанія заблокувала понад 65 000 оголошень про оренду житла на Airbnb
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
Іспанський уряд, а також міські ради та регіональні органи влади розпочали загальні заходи проти оренди житла для туризму через такі сайти, як Airbnb та Booking, які, на думку багатьох іспанців, обмежують житловий фонд і роблять оренду житла недоступною для місцевих жителів.
У заяві міністерства йдеться, що більшість оголошень Airbnb, які мали бути заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою, чи корпорацією.
Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній «відсутності контролю» та «незаконності» в бізнесі оренди житла для відпочинку, а також «сприяти доступу до житла та захищати права споживачів».
Мер Барселони Хауме Кольбоні здійснив найжорсткіший крок в історії Іспанії у червні минулого року, коли наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.
Коментарі - 7
А якщо коротко — треба банально будувати житло/готелі.
Сірий ринок не збільшиться, якщо кількості житла не збільшиться.
Платформи не робили бізнес прозорим, вони лише заробляють на здачі чужого житла
Попит збільшувався за рахунок туризму, а не внутрішнього попиту. Власники житла вирішили просто підзаробити побільше і відповідно подалися на міжнародні платформи, а люди які живуть в Іспанії і знімають житло найбільше постраждали через ціни
Іспанська влада правильно зробила, не то що в Україні все дозволено, головне бабло заробити. Такими темпами ще частина людей, які залишилися почнуть думати як поїхати звідси. Ми і так по цінах вже догнали Європу по всьому, а по багато чому вже перегнали — податки, пальне, вартість житла в деяких країнаї ЄС … Єдине чим поже похвалитися поточна влада і бізнес, що зарплати не Європейські
Чи є різниця, звідки попит? Попит є попит. Нестача пропозиції провокує ріст ціни. Все просто. І це при тому, що туризм — це одна з топових статей доходу Іспанії. А будівництво — головний драйвер ВВП. Але іспанці вирішили обмежити пропозицію. Генії.
«Молодці», сприяють доступу окупасів Іспанії до халявного житла в Іспанії))))0))