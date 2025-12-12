Творці контенту на YouTube у США можуть отримувати виплати у стейблкоїнах PYUSD

Гіганти технологічної індустрії продовжують поступово інтегрувати криптовалюти. Останній приклад — рішення YouTube дозволити авторам контенту на платформі обирати отримання виплат у стейблкоїнах PayPal — PYUSD. Це керівниця відділу криптоактивів PayPal Мей Забанех підтвердила виданню Fortune.

За словами Забанех, нова функція вже активна, але наразі доступна лише для користувачів у США.

Представник компанії Google, яка володіє YouTube, також підтвердив, що відеохостинг додав можливість виплат кріейторам у стейблкоїнах PayPal, але відмовився від подальших коментарів.

Спрощення роботи з криптоактивами

YouTube вже є клієнтом PayPal і використовує його сервіс виплат для розрахунків із фрілансерами та підрядниками.

На початку третього кварталу PayPal запровадив можливість отримувати платежі у власному стейблкоїні PYUSD. Після цього YouTube також вирішив додати таку опцію для авторів, які отримують частку доходу від своїх відео.

Великі технологічні компанії цікавляться стейблкоїнами

Інтерес YouTube до стейблкоїнів відображає загальний тренд: Google та інші великі технологічні компанії виявляють інтерес до цих активів на тлі зростаючого ажіотажу в Кремнієвій долині.

Стейблкоїни, курс яких прив’язаний до базових активів — наприклад, до долара США — вже давно є частиною криптоіндустрії. Але минулого року вони вийшли у широкий мейнстрим, особливо після того, як президент Дональд Трамп 18 липня 2025 року підписав історичний закон (GENIUS Act) про їхнє регулювання.

Прихильники стверджують, що стейблкоїни є значно вдосконаленою альтернативою наявній фінансовій інфраструктурі.

PayPal є одним із перших технологічних гігантів, що активно працює з крипторинком. У 2020 році компанія дозволила користувачам купувати та продавати біткоїни та Ethereum, а у 2023 році запустила свій стейблкоїн PYUSD, ринкова капіталізація якого наразі становить майже $4 млрд.

Інтеграція виплат у PYUSD на YouTube не є першим експериментом Google із цим стейблкоїном. Раніше керівник Google Cloud повідомляв, що їхній підрозділ уже приймав платежі від двох клієнтів у PYUSD.