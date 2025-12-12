Творці контенту на YouTube у США можуть отримувати виплати у стейблкоїнах PYUSD

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 18:53

Творці контенту на YouTube у США можуть отримувати виплати у стейблкоїнах PYUSD

Гіганти технологічної індустрії продовжують поступово інтегрувати криптовалюти. Останній приклад — рішення YouTube дозволити авторам контенту на платформі обирати отримання виплат у стейблкоїнах PayPal — PYUSD. Це керівниця відділу криптоактивів PayPal Мей Забанех підтвердила виданню Fortune.

Творці контенту на YouTube у США можуть отримувати виплати у стейблкоїнах PYUSD
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Забанех, нова функція вже активна, але наразі доступна лише для користувачів у США.

Представник компанії Google, яка володіє YouTube, також підтвердив, що відеохостинг додав можливість виплат кріейторам у стейблкоїнах PayPal, але відмовився від подальших коментарів.

Спрощення роботи з криптоактивами

YouTube вже є клієнтом PayPal і використовує його сервіс виплат для розрахунків із фрілансерами та підрядниками.

На початку третього кварталу PayPal запровадив можливість отримувати платежі у власному стейблкоїні PYUSD. Після цього YouTube також вирішив додати таку опцію для авторів, які отримують частку доходу від своїх відео.

Великі технологічні компанії цікавляться стейблкоїнами

Інтерес YouTube до стейблкоїнів відображає загальний тренд: Google та інші великі технологічні компанії виявляють інтерес до цих активів на тлі зростаючого ажіотажу в Кремнієвій долині.

Стейблкоїни, курс яких прив’язаний до базових активів — наприклад, до долара США — вже давно є частиною криптоіндустрії. Але минулого року вони вийшли у широкий мейнстрим, особливо після того, як президент Дональд Трамп 18 липня 2025 року підписав історичний закон (GENIUS Act) про їхнє регулювання.

Прихильники стверджують, що стейблкоїни є значно вдосконаленою альтернативою наявній фінансовій інфраструктурі.

PayPal є одним із перших технологічних гігантів, що активно працює з крипторинком. У 2020 році компанія дозволила користувачам купувати та продавати біткоїни та Ethereum, а у 2023 році запустила свій стейблкоїн PYUSD, ринкова капіталізація якого наразі становить майже $4 млрд.

Інтеграція виплат у PYUSD на YouTube не є першим експериментом Google із цим стейблкоїном. Раніше керівник Google Cloud повідомляв, що їхній підрозділ уже приймав платежі від двох клієнтів у PYUSD.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами