Євро стрибнуло до долара на світовому ринку до максимуму з початку жовтня: експерт назва 3 стратегії НБУ на міжбанку

Європейська валюта продемонструвала різкий стрибок на світовому ринку, досягнувши максимуму з початку жовтня. Курс євро щодо долара за останні два дні підскочив на 1,1% і торгується на рівні 1,175, маючи намір продовжити зростання до позначки 1,195−1,2. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чинники тиску на долар

За словами експерта, низка факторів зараз грає проти американського долара:

Дії Трампа та його неординарні рішення щодо союзників.

Рішення та прогнози ФРС, а також перспективи нового голови Федеральної резервної системи.

Слабка економічна статистика зі Сполучених Штатів.

Водночас Європейський Союз активно захищає свої позиції у торговельній угоді.

Три сценарії дій НБУ

Така динаміка пари євро/долар вимагає від Національного банку України чіткої стратегії на внутрішньому міжбанківському ринку, оскільки зростання євро має прямий вплив на українську економіку. Шевчишин виділяє три можливі сценарії дій НБУ:

Тягнути євро до гривні вгору: Дозволити євро зростати слідом за світовим трендом.

Тримати євро і тиснути на долар: Стримувати зростання євро, використовуючи його як важіль для корекції курсу долара.

Стримано посилювати євро при стримуванні долара: Найбільш ймовірний сценарій, за яким НБУ буде балансувати між двома валютами.

Вплив на Україну та цінова динаміка

Зростання євро є для України проінфляційним чинником. Аналітик пояснює це тим, що:

Близько 60% імпорту в Україну надходить із Європи.

Усі акцизи, ставки та мита прив'язані до євро.

«Отже, кожен відсоток зростання буде відбиватись в цінах. Тому НБУ буде намагатись стримувати його динаміку, намагаючись зупинити до 50 грн за євро», — зазначив Шевчишин.

Перспективи євро

Експерт також визнав свою помилку, щодо перспектив євро. Він вважав що європейська валюта через вимоги Трампа, його тиск, невигідну торгівельну угоду буде послаблюватись до долара до 1,13 й увійде в боковик, тобто стане стабільним, коливатиметься в межах невеликого діапазону.

