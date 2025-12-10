Банкіри прогнозують збереження облікової ставки НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2025, 18:45

Банкіри прогнозують збереження облікової ставки НБУ

Національний банк України на своєму засіданні у четвер, 11 грудня, найімовірніше, залишить облікову ставку на поточному рівні — 15,5% річних. Попри успішні перемовини з МВФ, регулятор змушений зберігати жорстку монетарну політику через високу інфляцію та ризики в енергетиці. Про це свідчать результати опитування банкірів, проведеного агентством «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України на своєму засіданні у четвер, 11 грудня, найімовірніше, залишить облікову ставку на поточному рівні — 15,5% річних.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому зниження ставки не на часі

Абсолютна більшість фінансистів сходиться на думці, що НБУ не ризикне пом’якшувати політику наприкінці року. Головна причина — інфляція, яка все ще суттєво перевищує цільові показники регулятора.

За словами Олега Трибулкіна, заступника голови правління А-Банку, хоча Україна досягла важливих домовленостей з МВФ, невизначеність щодо міжнародної допомоги у 2025 році зросла. До цього додаються атаки на енергосистему та здорожчання логістики, що штовхає ціни вгору.

«Зміни облікової ставки на засіданні у грудні ми не очікуємо, хоча раніше НБУ розглядав перспективу її зниження», — підтвердив Сергій Гнезділов, начальник департаменту Радабанку.

На його думку, проблеми з електроенергією взимку не дозволять інфляційному тиску спасти, тому знижувати ставку зараз — передчасно.

Технічна пауза

Експерти також вказують на процедурний момент: грудневе засідання є проміжним. На ньому не переглядається макроекономічний прогноз, тому регулятор зазвичай просто продовжує дію попередніх рішень.

Сергій Колодій з Райффайзен Банку зазначає, що головними стоп-факторами для зниження ставки є дефіцит електрики та нерозуміння обсягів фінансування бюджету на 2026 рік.

Альтернативний погляд: можливе підвищення

Водночас на ринку є думка, що ставка може навіть зрости. Дмитро Замотаєв з банку «Глобус» припускає сценарій підвищення показника на 0,5 в.п. — до 16%.

Банкір пояснює це тим, що енергетичний терор знижує обсяги виробництва товарів, що провокує їх дефіцит та ріст цін.

«Енергетичні обмеження створюють додатковий тиск на гривню», — зауважив Замотаєв.

Втім, він додав, що НБУ має потужну «подушку безпеки»: міжнародні резерви перевищують $54 млрд, що дозволяє гасити паніку на валютному ринку через інтервенції.

Нагадаємо, НБУ утримує ставку на рівні 15,5% вже п’ять засідань поспіль — з березня 2025 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами