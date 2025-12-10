Банкіри прогнозують збереження облікової ставки НБУ

Національний банк України на своєму засіданні у четвер, 11 грудня, найімовірніше, залишить облікову ставку на поточному рівні — 15,5% річних. Попри успішні перемовини з МВФ, регулятор змушений зберігати жорстку монетарну політику через високу інфляцію та ризики в енергетиці. Про це свідчать результати опитування банкірів, проведеного агентством «Інтерфакс-Україна».

Чому зниження ставки не на часі

Абсолютна більшість фінансистів сходиться на думці, що НБУ не ризикне пом’якшувати політику наприкінці року. Головна причина — інфляція, яка все ще суттєво перевищує цільові показники регулятора.

За словами Олега Трибулкіна, заступника голови правління А-Банку, хоча Україна досягла важливих домовленостей з МВФ, невизначеність щодо міжнародної допомоги у 2025 році зросла. До цього додаються атаки на енергосистему та здорожчання логістики, що штовхає ціни вгору.

«Зміни облікової ставки на засіданні у грудні ми не очікуємо, хоча раніше НБУ розглядав перспективу її зниження», — підтвердив Сергій Гнезділов, начальник департаменту Радабанку.

На його думку, проблеми з електроенергією взимку не дозволять інфляційному тиску спасти, тому знижувати ставку зараз — передчасно.

Технічна пауза

Експерти також вказують на процедурний момент: грудневе засідання є проміжним. На ньому не переглядається макроекономічний прогноз, тому регулятор зазвичай просто продовжує дію попередніх рішень.

Сергій Колодій з Райффайзен Банку зазначає, що головними стоп-факторами для зниження ставки є дефіцит електрики та нерозуміння обсягів фінансування бюджету на 2026 рік.

Альтернативний погляд: можливе підвищення

Водночас на ринку є думка, що ставка може навіть зрости. Дмитро Замотаєв з банку «Глобус» припускає сценарій підвищення показника на 0,5 в.п. — до 16%.

Банкір пояснює це тим, що енергетичний терор знижує обсяги виробництва товарів, що провокує їх дефіцит та ріст цін.

«Енергетичні обмеження створюють додатковий тиск на гривню», — зауважив Замотаєв.

Втім, він додав, що НБУ має потужну «подушку безпеки»: міжнародні резерви перевищують $54 млрд, що дозволяє гасити паніку на валютному ринку через інтервенції.

Нагадаємо, НБУ утримує ставку на рівні 15,5% вже п’ять засідань поспіль — з березня 2025 року.