Укрзалізниця змінює маршрути потягів: Ворог завдав удару по вузловій станції «Фастів»

Ворог продовжує прицільно завдавати ударів по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад. Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено, вводимо оперативні зміни цієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Обмеження маршрутів

«Обмежуємо приміські маршрути з боку столиці по станції Мотовилівка, з боку Козятина — по станції Кожанка, з Миронівки — по станції Фастів-2. Замість маршрутів Київ — Фастів-1 організовано човниковий рух Київ — Мотовилівка», — йдеться у повідомленні.

Регіональний поїзд № 892 Фастів — Славутич встановлюємо в сполученні Боярка — Славутич, графік руху залишається без змін.

Тимчасово не курсуватимемо в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, мова про рейси:

№ 6491 Фастів-1 — Житомир

№ 7034 Житомир — Київ-Пас. (Приміський)

№ 7037 Київ-Пас. (Приміський) — Житомир

№ 6042 Васильків-Центр — Київ-Пас. (Приміський)

№ 6041 Київ-Пас. (Приміський) — Васильків-Центр

№ 6046 Васильків-Центр — Київ-Пас. (Приміський)

Також через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово не курсуватимемо між Черніговом і Славутичем: