5 факторів, що вплинуть на ріст цін наступного року

У 2026 році можна очікувати ряд факторів, які сприятимуть росту інфляції. Скільки відсотків додасть кожен з них, і як загалом зміняться ціни за різних сценаріїв, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

1. Базова інфляція (структурна). Це зростання цін, яке буде незалежно від наших прагнень й намагань. Ефект: +4%

2. Вимоги/рекомендації МВФ по посиленню бюджетних надходжень, а саме податкові зміни для ФОП (які зачеплять торгівлю й послуги, бізнеси споживчого імпорту, ІТ, аутсорс —ці зміни потрібно ще проголосувати, а голосів наразі не достатньо, й не зрозумілий фінальний дизайн змін, тому оцінки приблизні), плюс синхрон з ініціативами Уряду та НБУ, з врегулювання оподаткування посилок (до 150 євро, хоча лунають заклики оподатковувати всі посилки), плюс посилення контролю митниці, контрафакту, чорного імпорту. Ці зміни, будуть тиснути на операційні витрати бізнесу й неминуче будуть перекладені на кінцевого споживача. Ті у кого буде вистачати маржинальності, будуть підвищувати ціни менше, у кого не буде вистачати, будуть «оптимізуватись». Ефект: +1,6% — +3,6%

3. Комунальні тарифи, підвищення яких заплановано після завершення воєнного стану. НБУ закладав прогноз зростання 15%+/-5% в рік. Очікую, що з втраченою газовою інфраструтурою, вибитою місцевою енергетикою, підвищення буде застосовано до газу, електрики, й відповідно водопостачання, гарячої води й опалення. Таке підвищення цін буде мати як прямий, так і побічний ефекти. Ефект: +1,8%-+5%

4. Девальваційні тенденції. Будуть мати прямий вплив на ціни імпортних товарів. При цьому більшість імпортерів відразу закладає курси 45,5−46,5 для долару, й 50−51 для євро, що відповідає бюджетним орієнтирам). Ефект: +0,5%-2,5%

5. Планові підвищення акцизів та тарифів, які були узгоджені й анонсовані раніше, в тому числі пов'язані з синхронізацією з європейськими умовами (тютюн, паливо, напої). Ефект: +0,3%

На 2026 рік розглядаю 3 сценарії подій:

1. Війна — ймовірність 60%. Оцінка інфляції: 9,6% (відсутність підвищення комуналки, низький попит стримує ціни)

2. Мир з економічною інерцією (стримана підтримка й перспективи) — ймовірність 35%. Оцінка інфляції: 13,5% (реалізація всіх факторів прискорювачів, виразна девальвація, але попит населення слабкий, щоб підтримувати зростання цін)

3. Мир з планом Маршала для України (активні інвестиції, відновлення й допомога, пільгові торгові умови) — ймовірність 5%. Оцінка інфляції: 14,5−15,5% (активна реалізація факторів прискорювачів, девальвація стримана через значний вхід інвестицій, попит активний підтримує зростання цін).