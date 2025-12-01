Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 9:50

Україна замінить КВЕДи: чому ФОП через це може лишитися спрощенки і як цьому запобігти

З 1 січня 2026 року Україна почне переходити на нову систему класифікації видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA. Вона замінить чинні КВЕД-и. Що зміниться для підприємців, в колонці для «Мінфіну» розповів Микола Клименко, керівник практики бухгалтерського супроводу в Juscutum.

З 1 січня 2026 року Україна почне переходити на нову систему класифікації видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA.

Одразу зазначу: чинна система класифікації видів економічної діяльності не зникне раптово: її замінник, гармонізований із європейським стандартами, повноцінно запрацює з 01.01.2027р.

Перехід на NACE 2.1-UA — це не просто технічна зміна кодів, а крок до європейської інтеграції. Для більшості підприємств і ФОП-ів це означатиме додаткову адміністративну роботу, але водночас відкриє нові можливості для участі в міжнародних проєктах та спрощення статистичної звітності.

Що нового з’явиться в класифікації

По-перше, структура кодів стане більш деталізованою. З’являться нові позиції для цифрової економіки, кібербезпеки, відновлюваної енергетики, а деякі навпаки — скоротяться, наприклад, виробництво меблів.

По-друге, опис видів діяльності буде уточнено, а деякі традиційні сфери перегруповані. Це дозволить точніше відображати реальні бізнес-процеси.

Що мають зробити підприємці

Юридичним особам доведеться оновити установчі документи та реєстраційні дані, замінивши старі КВЕД-и на нові коди NACE 2.1-UA, якщо буде повне неспівпадіння. Також слід перевірити ліцензії та дозволи, адже вони часто прив’язані до кодів діяльності. Податковий облік не зазнає кардинальних змін, але форми звітності можуть бути оновлені, так як кожна форма податкових декларацій і статистичної звітності містить зазначення КВЕД.

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в яких діючі КВЕД відповідають новим NACE 2.1-UA, зміна кодів, ймовірно, відбудеться автоматично, але важливо перевірити, чи нові коди відповідають фактичній діяльності. Особливо це стосується платників єдиного податку, адже деякі види діяльності можуть отримати нові коди, що вплине на право застосовувати спрощену систему.

Як перевірити нову класифікацію

Посилання на новий класифікатор «NACE 2.1-UA» розміщене на офіційному сайті Держстату.

Побудова структури нових кодів дуже схожа на існуючу, але зустрічаються значні різниці і в коді і в назві економічної діяльності, наведемо деякий порівняльний приклад в таблиці:

Діючий КВЕД Новий класифікатор NACE 2.1-UA Різниці в коді та назві
Код Назва Код Назва
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур Немає різниці
10.11 Виробництво м'яса 10.11 Виробництво м’яса, крім м’яса свійської птиці Є незначна різниця в назві
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.21 Виробництво радіаторів, парогенераторів і котлів центрального опалення Є незначна різниця в назві
31.0 Виробництво меблів: 31.00 Виробництво меблів Новий код передбачений тільки один, який в себе включає аж 4 старих
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
31.02 Виробництво кухонних меблів
31.03 Виробництво матраців
31.09 Виробництво інших меблів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.11 Діяльність посередників в оптовій торгівлі сільськогосподарською
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами		 Немає різниці
62.01 Комп'ютерне програмування 62.10 Комп’ютерне програмування Є різниця в коді
63.99 Надання інших інформаційних послуг 63.92 Надання інших інформаційних послуг Є різниця в коді
69.10 Діяльність у сфері права 69.10 Діяльність у сфері права Немає різниці
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування		 Немає різниці

Практичні рекомендації для бізнесу:

1. Слідкуйте за новими роз’ясненнями офіційних органів щодо застосування нового класифікатора.

2. Перевірте чинні КВЕД-и вашого підприємства, або ФОП-а, та підготуйте список видів діяльності згідно нового класифікатора на перевірку відповідності існуючому.

3. Слідкуйте за офіційними таблицями відповідності між КВЕД і NACE 2.1-UA.

4. Сформуйте бюджет витрат на юридичні зміни в разі необхідності зміни кодів — оновлення статутів, ліцензій та іншого пов’язаного з цим.

5. Слідкуйте за змінами форм податкової, статистичної та іншої звітності для коректного заповнення звітності.

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
1 грудня 2025, 12:09
#
Какой смысл ФОПам напрягаться сейчас, если ещё есть целый год, за который могут принять НДС для миллионников, и ФОП, как-бы, можно уже и закрывать? Надо быть последовательным: сначала НДС вводить, а потом, кто выжил- уже и насчёт КВЭД задумываться. Хотя, уже и сейчас видно, что ФОПов не будет уже через пару лет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
