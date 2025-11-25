Глобальний «друкарський верстат» розганяється: у 2026 році грошова маса досягне рекорду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 листопада 2025, 19:45

Глобальний «друкарський верстат» розганяється: у 2026 році грошова маса досягне рекорду

Світова фінансова система входить у фазу активного збільшення грошової маси. Поточний 2025 рік вже став одним із наймасштабніших за обсягами вливання грошей в економіку, поступаючись лише періодам пандемічної кризи та економічного буму 2017 року. Однак аналітики попереджають, що це лише підготовка до ще більш агресивної фінансової політики наступного року. Про це повідомляє аналітичний ресурс The Macro Compass, передає Investing.com.

Світова фінансова система входить у фазу активного збільшення грошової маси.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальні гроші, а не банківська статистика

У звіті наголошується на важливому нюансі: йдеться не про абстрактні показники банківської ліквідності, які цікаві лише фінансистам, а про «реальні» гроші. Це кошти, які безпосередньо потрапляють у реальну економіку — банківські депозити домогосподарств та корпорацій, які використовуються для щоденних витрат та інвестицій. Саме ці гроші мають інфляційний характер і розганяють ціни.

Нинішні темпи «друку» грошей забезпечують стійке номінальне зростання економік. Побічним ефектом цього процесу є інфляція, яка в багатьох країнах застрягла вище цільових показників, а також стрімке зростання вартості активів (акцій, нерухомості тощо).

Історичні паралелі: 2017 та 2020 роки

Аналітики порівнюють нинішню ситуацію з двома ключовими періодами недавнього минулого:

  • 2020 рік: Тоді світ побачив безпрецедентний фіскальний стимул (державні витрати) для порятунку економік від депресії, спричиненої COVID-19.
  • 2017 рік: Відбулося скоординоване глобальне вливання грошей, очолюване Китаєм, на тлі низьких відсоткових ставок. Це стимулювало кредитування та призвело до солідного економічного зростання (навіть ВВП Європи тоді зріс на 3%).

Сьогоднішня ситуація нагадує ці періоди: «машина з друку грошей» знову працює на повну потужність.

Що готує 2026 рік: парад бюджетних дефіцитів

Прогнози на 2026 рік виглядають ще більш «дикими». Очікується, що обсяги вливань в економіку зростуть завдяки масштабним пакетам державних витрат. До клубу країн, які активно нарощують бюджетні дефіцити та збільшують грошову масу, приєднуються ключові гравці світової економіки:

  • США;
  • Німеччина;
  • Японія;
  • Південна Корея;
  • Швеція;
  • Австралія.

Тенденція очевидна: все більше країн обирають шлях фіскального стимулювання, фактично «заливаючи» ринки грошима.

Чому це важливо

Для звичайного інвестора та споживача ця новина має два боки медалі. З одного боку, зростання вартості активів. Коли у фінансовій системі стає більше грошей, вони шукають, куди вкластися. Це, як правило, штовхає вгору ціни на фондовому ринку, ринку нерухомості та криптовалют. Ті, хто вже має активи, стануть багатшими.

З іншого боку, ризик інфляції. «Реальні» гроші підвищують попит на товари та послуги. Якщо виробництво не встигатиме за кількістю грошей, ціни в магазинах продовжать зростати. Це означає, що просто тримати заощадження «під матрацом» у готівці стає невигідно — їхня купівельна спроможність буде знижуватися.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами