Глобальний «друкарський верстат» розганяється: у 2026 році грошова маса досягне рекорду

Світова фінансова система входить у фазу активного збільшення грошової маси. Поточний 2025 рік вже став одним із наймасштабніших за обсягами вливання грошей в економіку, поступаючись лише періодам пандемічної кризи та економічного буму 2017 року. Однак аналітики попереджають, що це лише підготовка до ще більш агресивної фінансової політики наступного року. Про це повідомляє аналітичний ресурс The Macro Compass, передає Investing.com.

Реальні гроші, а не банківська статистика

У звіті наголошується на важливому нюансі: йдеться не про абстрактні показники банківської ліквідності, які цікаві лише фінансистам, а про «реальні» гроші. Це кошти, які безпосередньо потрапляють у реальну економіку — банківські депозити домогосподарств та корпорацій, які використовуються для щоденних витрат та інвестицій. Саме ці гроші мають інфляційний характер і розганяють ціни.

Нинішні темпи «друку» грошей забезпечують стійке номінальне зростання економік. Побічним ефектом цього процесу є інфляція, яка в багатьох країнах застрягла вище цільових показників, а також стрімке зростання вартості активів (акцій, нерухомості тощо).

Історичні паралелі: 2017 та 2020 роки

Аналітики порівнюють нинішню ситуацію з двома ключовими періодами недавнього минулого:

2020 рік: Тоді світ побачив безпрецедентний фіскальний стимул (державні витрати) для порятунку економік від депресії, спричиненої COVID-19.

2017 рік: Відбулося скоординоване глобальне вливання грошей, очолюване Китаєм, на тлі низьких відсоткових ставок. Це стимулювало кредитування та призвело до солідного економічного зростання (навіть ВВП Європи тоді зріс на 3%).

Сьогоднішня ситуація нагадує ці періоди: «машина з друку грошей» знову працює на повну потужність.

Що готує 2026 рік: парад бюджетних дефіцитів

Прогнози на 2026 рік виглядають ще більш «дикими». Очікується, що обсяги вливань в економіку зростуть завдяки масштабним пакетам державних витрат. До клубу країн, які активно нарощують бюджетні дефіцити та збільшують грошову масу, приєднуються ключові гравці світової економіки:

США;

Німеччина;

Японія;

Південна Корея;

Швеція;

Австралія.

Тенденція очевидна: все більше країн обирають шлях фіскального стимулювання, фактично «заливаючи» ринки грошима.

Чому це важливо

Для звичайного інвестора та споживача ця новина має два боки медалі. З одного боку, зростання вартості активів. Коли у фінансовій системі стає більше грошей, вони шукають, куди вкластися. Це, як правило, штовхає вгору ціни на фондовому ринку, ринку нерухомості та криптовалют. Ті, хто вже має активи, стануть багатшими.

З іншого боку, ризик інфляції. «Реальні» гроші підвищують попит на товари та послуги. Якщо виробництво не встигатиме за кількістю грошей, ціни в магазинах продовжать зростати. Це означає, що просто тримати заощадження «під матрацом» у готівці стає невигідно — їхня купівельна спроможність буде знижуватися.