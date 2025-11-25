Історична перемога ФОПів: Суд визнав незаконним наказ Мінфіну про облік товарних запасів

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке може мати значні наслідки для мікро- та малого бізнесу в Україні, зокрема для тих фізичних осіб — підприємців (ФОП), які мали обов'язок вести облік товарних запасів у 2020−2021 роках. Про це повідомив Дмитро Видолоб, президент Союзу ювелірів України та член Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Наказ Мінфіну визнано протиправним

Згідно з інформацією, опублікованою Дмитром Видолобом у Facebook, 24 листопада 2025 року суд виніс рішення, яким визнав протиправним та нечинним наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб — підприємців, у тому числі платників єдиного податку».

Позов до суду подав підприємець Євген Павловський, який представляє ювелірну галузь.

«Шановні ФОП, які набули обовʼязок ведення обліку товарних запасів у 2020−2021 роках! Всі ці штрафи від податкової у розмірі вартості „не облікованих“ товарів за цінами реалізації були незаконними!» — підкреслив Видолоб.

У своєму рішенні суд першої інстанції посилався на численну існуючу судову практику, а також на рішення Європейського суду з прав людини.

Подальша боротьба

Незважаючи на перемогу в першій інстанції, Видолоб закликає підприємців готуватися до подальшої боротьби, оскільки очікується, що Міністерство фінансів скористається своїм правом на апеляційне оскарження.

«Нам треба готуватися до подальшої боротьби за права так званих „ризикових груп“ мікро- і малого бізнесу!» — додав він.