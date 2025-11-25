Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 13:17

У США запускають національну ШІ-платформу Genesis Mission

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запуск національної ініціативи Genesis Mission. Її мета — прискорити наукові дослідження та технологічні розробки за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Genesis Mission

«Місія Генезис» спрямована на створення інтегрованої платформи ШІ, яка використовуватиме федеральні наукові набори даних — найбільшу у світі колекцію, накопичену завдяки десятиліттям інвестицій.

Кінцеві цілі платформи:

  • Навчання наукових фундаментальних моделей.
  • Створення ШІ-агентів для тестування нових гіпотез.
  • Автоматизація дослідницьких процесів.
  • Прискорення наукових проривів.

«Сьогодні Америка бере участь у гонці за глобальне технологічне домінування у розробці штучного інтелекту… Ми використаємо революцію, що відбувається у сфері обчислювальної техніки, для користі нашої нації», — йдеться в указі.

Очікується, що нова програма прискорить наукові відкриття, зміцнить національну безпеку, забезпечить енергетичне домінування та підвищить продуктивність робочої сили.

Керівництво та Інфраструктура

Головна відповідальність за реалізацію Genesis Mission покладена на Міністерство енергетики (DOE). Міністр енергетики відповідатиме за інтеграцію всіх ресурсів DOE у єдину захищену платформу.

Указ також створює «Американську науково-безпекову платформу» (American Science and Security Platform), яка слугуватиме інфраструктурою програми:

Вона забезпечить доступ до ресурсів високопродуктивних обчислень, включаючи суперкомп'ютери DOE та безпечні хмарні середовища.

Платформа включатиме інструменти моделювання ШІ, прогнозуючі моделі та доменно-специфічні фундаментальні моделі.

Національні виклики та терміни

Протягом 60 днів Міністерство енергетики має визначити щонайменше 20 науково-технологічних викликів національного значення, які будуть вирішуватися в рамках «Місії Генезис». Ці пріоритетні сфери охоплюватимуть:

  • Передові виробництва.
  • Біотехнології.
  • Критичні матеріали.
  • Ядерна енергетика (поділ та синтез).
  • Квантова інформаційна наука.
  • Напівпровідники та мікроелектроніка.

Інші дедлайни:

  • До 90 днів: Ідентифікувати всі доступні обчислювальні та мережеві ресурси (сховища, суперкомп'ютери) як у федеральних установах, так і серед приватних індустріальних партнерів.
  • До 120 днів: Визначити первинні набори даних і моделі для місії, а також підготувати детальний план для інтеграції додаткових даних.
  • До 240 днів: Провести ретельний огляд роботизованих лабораторій та виробничих потужностей, які мають потенціал для виконання ШІ-керованих експериментів та автоматизованих робочих процесів.

Указ також вимагає від Міністра енергетики протягом 270 днів продемонструвати початкову оперативну готовність платформи для вирішення хоча б одного з ідентифікованих національних викликів.

Дональд Трамп підписав указ про створення програми Genesis Mission 24 листопада 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
