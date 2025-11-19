Шанс на відновлення будівництва: НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія « Київміськбуд ». За результатами рішення компанія отримає тимчасове свідоцтво, йдеться на сайті компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Випуск акцій

Емісія здійснюється без публічної пропозиції з єдиним учасником розміщення — територіальною громадою міста Києва.

Мета випуску акцій — докапіталізація компанії, яка є одним з найбільших будівельних холдингів столиці й перебуває у кризовому стані.

«Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій є ключовим етапом у процесі докапіталізації компанії», — сказала в.о. голови правління Київміськбуду Світлана Самсонова.

Згідно з процедурою, акціям присвоять міжнародний ідентифікатор цінних паперів (ISIN), тимчасовий глобальний сертифікат буде депоновано у Національному депозитарії України, після чого відбудеться укладання договору купівлі-продажу цінних паперів між компанією та київською міською владою.

Процедуру докапіталізації планують завершити до кінця грудня 2025 року.

Докапіталізація компанії

Як писав «Мінфін», в серпні «Київміськбуд» розпочиав процедуру емісії акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла пакет документів до розгляду. Цей процес відкрив шлях до фінансового перезавантаження компанії та відновлення активного будівництва на об'єктах.

«Київміськбуд» випустить 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Передісторія

У травні 2023 року Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.

У лютому 2022 року Голова будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом із дружиною у травні цього року підкорив вершину Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.