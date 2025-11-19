Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 9:06

Шанс на відновлення будівництва: НКЦПФР зареєструвала випуск акцій «Київміськбуду»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд». За результатами рішення компанія отримає тимчасове свідоцтво, йдеться на сайті компанії.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Випуск акцій

Емісія здійснюється без публічної пропозиції з єдиним учасником розміщення — територіальною громадою міста Києва.

Мета випуску акцій — докапіталізація компанії, яка є одним з найбільших будівельних холдингів столиці й перебуває у кризовому стані.

«Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій є ключовим етапом у процесі докапіталізації компанії», — сказала в.о. голови правління Київміськбуду Світлана Самсонова.

Згідно з процедурою, акціям присвоять міжнародний ідентифікатор цінних паперів (ISIN), тимчасовий глобальний сертифікат буде депоновано у Національному депозитарії України, після чого відбудеться укладання договору купівлі-продажу цінних паперів між компанією та київською міською владою.

Процедуру докапіталізації планують завершити до кінця грудня 2025 року.

Докапіталізація компанії

Як писав «Мінфін», в серпні «Київміськбуд» розпочиав процедуру емісії акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла пакет документів до розгляду. Цей процес відкрив шлях до фінансового перезавантаження компанії та відновлення активного будівництва на об'єктах.

«Київміськбуд» випустить 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Передісторія

У травні 2023 року Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.

У лютому 2022 року Голова будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом із дружиною у травні цього року підкорив вершину Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bosyak
bosyak
19 листопада 2025, 10:11
#
Київ купить собі банкрота, дасть йому гроші, і …
+
0
Я. ..
Я. ..
19 листопада 2025, 13:49
#
Кажіть коректніше, влада вчергове за кошти платників податків, «купить» збитковий актив, щоб потім вічно «докапітолізовувати» його за кошти цих же платників податків, щоб потім продати багатим платникам податків, країна чудес.

Аналогічна ситуація з держбанками, самі звітували, що єдиний прибутковий держбанк — це примат банк, а всі інші збиткові, і що, хтось їх продає комусь? Ні. Бо може через кредитні пільги і різні «програми» організовувати різні схемки з відкатами.

А холопи нехай зі своїх трьох копійок зароблених на американській платформі, без жодної прямої участі України, платять цій же Україні податки! Ну як Україні, точніше на підвищення зп депутатам і топчинушам, на розпили бабла на тендерах проззоро, та інші схемки з відкатами. Один чернишов і міндіч чого варті) Ну ніхто ж не повірить, що ці двоє зникли без «копійки» в кармані і мільйонів в офшорах))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
