Населення накопичує на рахунках гривню, а бізнес — валюту, дані НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 листопада 2025, 13:22

Населення накопичує на рахунках гривню, а бізнес — валюту, дані НБУ

У третьому кварталі 2025 року українці продовжували нарощувати заощадження в банках, надаючи перевагу національній валюті. Водночас бізнес продемонстрував різноспрямовану динаміку: гривневі залишки компаній дещо скоротилися, тоді як валютні накопичення зросли. Про це йдеться в листопадовому Огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України.

У третьому кварталі 2025 року українці продовжували нарощувати заощадження в банках, надаючи перевагу національній валюті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Населення тримає гроші «під рукою»

Приплив коштів населення до банківської системи триває. За третій квартал обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 3,4% (у річному вимірі зростання склало 15,6%). Валютні заощадження зростали значно повільніше — лише на 0,4% за квартал (+9,3% рік до року).

Характерною ознакою кварталу стало бажання клієнтів мати швидкий доступ до грошей. Кошти на поточних рахунках (картках) у гривні зросли на 14,2%, тоді як строкові депозити додали лише 3,2%.

Зростання вкладів фіксували всі групи банків, але лідерами стали державні (+3,9%) та приватні (+3,5%) фінустанови.

Депозити стають коротшими

НБУ фіксує зміну структури нових вкладів у бік скорочення строків. Частка нових депозитів терміном понад 6 місяців знизилася на 7,1 в. п.

Натомість зросла популярність коротких вкладів:

  • Частка депозитів терміном до 1 місяця зросла на 3,7 в. п.
  • Частка депозитів до 6 місяців збільшилася на 4,2 в. п.

Загалом, частка нових депозитів терміном понад 3 місяці становить 81,8%, що все ще забезпечує банкам певну стабільність фондування.

Бізнес: держбанки витрачають гривню і купують валюту

Кошти бізнесу в національній валюті за квартал зменшилися на 0,6% (хоча у річному вимірі це все ще +15,7%). Головним чинником цього скорочення стали державні банки (крім Приватбанку), де відтік коштів корпоративних клієнтів склав 6,4%. В усіх інших групах банків (приватних та Приватбанку) гривневі кошти бізнесу зросли на 3,8%.

Ситуація з валютними коштами бізнесу була протилежною — вони зросли на 4,6%. Тут також ключову роль відіграли державні банки (без урахування Приватбанку), де обсяг валютних коштів підскочив майже на чверть. Натомість у приватних та іноземних банках бізнес скорочував валютні залишки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 листопада 2025, 14:12
#
Как можно после кидалова парашенком хранить в банках гривню?!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами