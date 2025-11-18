Населення накопичує на рахунках гривню, а бізнес — валюту, дані НБУ

У третьому кварталі 2025 року українці продовжували нарощувати заощадження в банках, надаючи перевагу національній валюті . Водночас бізнес продемонстрував різноспрямовану динаміку: гривневі залишки компаній дещо скоротилися, тоді як валютні накопичення зросли. Про це йдеться в листопадовому Огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України.

Населення тримає гроші «під рукою»

Приплив коштів населення до банківської системи триває. За третій квартал обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 3,4% (у річному вимірі зростання склало 15,6%). Валютні заощадження зростали значно повільніше — лише на 0,4% за квартал (+9,3% рік до року).

Характерною ознакою кварталу стало бажання клієнтів мати швидкий доступ до грошей. Кошти на поточних рахунках (картках) у гривні зросли на 14,2%, тоді як строкові депозити додали лише 3,2%.

Зростання вкладів фіксували всі групи банків, але лідерами стали державні (+3,9%) та приватні (+3,5%) фінустанови.

Депозити стають коротшими

НБУ фіксує зміну структури нових вкладів у бік скорочення строків. Частка нових депозитів терміном понад 6 місяців знизилася на 7,1 в. п.

Натомість зросла популярність коротких вкладів:

Частка депозитів терміном до 1 місяця зросла на 3,7 в. п.

Частка депозитів до 6 місяців збільшилася на 4,2 в. п.

Загалом, частка нових депозитів терміном понад 3 місяці становить 81,8%, що все ще забезпечує банкам певну стабільність фондування.

Бізнес: держбанки витрачають гривню і купують валюту

Кошти бізнесу в національній валюті за квартал зменшилися на 0,6% (хоча у річному вимірі це все ще +15,7%). Головним чинником цього скорочення стали державні банки (крім Приватбанку), де відтік коштів корпоративних клієнтів склав 6,4%. В усіх інших групах банків (приватних та Приватбанку) гривневі кошти бізнесу зросли на 3,8%.

Ситуація з валютними коштами бізнесу була протилежною — вони зросли на 4,6%. Тут також ключову роль відіграли державні банки (без урахування Приватбанку), де обсяг валютних коштів підскочив майже на чверть. Натомість у приватних та іноземних банках бізнес скорочував валютні залишки.