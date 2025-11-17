Банківський сектор нарощує кредитування

Гривневе кредитування стрімко зростало третій квартал поспіль, забезпечивши основний внесок у нарощення активів банківського сектору. Ринкове кредитування поза межами державних програм підтримки переважало, якість портфеля зберігалася високою, а ставки знизилися. Водночас частка непрацюючих кредитів (NPL) впала до 25%, що є десятирічним мінімумом. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року, опублікованому Національним банком України 17 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання ринкового кредитування

За даними НБУ, проникнення кредитів до ВВП, після паузи з початку повномасштабного вторгнення, зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами. Чисті кредити бізнесу вже становлять 8,4% ВВП, а населенню — 3,2%.

Протягом кварталу інтенсивно зростали кредити приватним та окремим державним компаніям. Найбільшими отримувачами коштів стали сектори торгівлі, фінансових послуг, машинобудування, сільського господарства, енергетики та харчової промисловості.

Ключовим позитивним сигналом є те, що портфель зростає переважно за межами державних програм підтримки. Завдяки доступним ринковим умовам частка субсидійованих (пільгових) позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%.

Водночас у річному вимірі швидше зростали довгострокові кредити на капітальні інвестиції, завдяки чому їхня частка у чистому гривневому портфелі бізнесу перевищила 25%.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу у вересні знизилися до 15,3% річних (після ситуативного піку в 16% у липні). Найнижчу середню ставку пропонували іноземні банки — 13,7%.

Рекордна якість портфеля та прибутки

Якість кредитного портфеля продовжувала поліпшуватися. Частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до десятирічного мінімуму в 25%.

У НБУ уточнюють, що без урахування старих проблемних кредитів державних банків (визнаних непрацюючими під час реформи 2015−2017 років, включно з боргами колишніх власників Приватбанку), «очищений» показник NPL по банківській системі становить лише 14,3%.

За ІІІ квартал 2025 року банківський сектор отримав 39,9 млрд грн прибутку. Рушієм цього прибутку стало саме кредитування: частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах зросла до 47,8%.