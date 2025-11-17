Банківський сектор нарощує кредитування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 19:33

Банківський сектор нарощує кредитування

Гривневе кредитування стрімко зростало третій квартал поспіль, забезпечивши основний внесок у нарощення активів банківського сектору. Ринкове кредитування поза межами державних програм підтримки переважало, якість портфеля зберігалася високою, а ставки знизилися. Водночас частка непрацюючих кредитів (NPL) впала до 25%, що є десятирічним мінімумом. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року, опублікованому Національним банком України 17 листопада.

Гривневе кредитування стрімко зростало третій квартал поспіль, забезпечивши основний внесок у нарощення активів банківського сектору.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання ринкового кредитування

За даними НБУ, проникнення кредитів до ВВП, після паузи з початку повномасштабного вторгнення, зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами. Чисті кредити бізнесу вже становлять 8,4% ВВП, а населенню — 3,2%.

Протягом кварталу інтенсивно зростали кредити приватним та окремим державним компаніям. Найбільшими отримувачами коштів стали сектори торгівлі, фінансових послуг, машинобудування, сільського господарства, енергетики та харчової промисловості.

Ключовим позитивним сигналом є те, що портфель зростає переважно за межами державних програм підтримки. Завдяки доступним ринковим умовам частка субсидійованих (пільгових) позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%.

Водночас у річному вимірі швидше зростали довгострокові кредити на капітальні інвестиції, завдяки чому їхня частка у чистому гривневому портфелі бізнесу перевищила 25%.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу у вересні знизилися до 15,3% річних (після ситуативного піку в 16% у липні). Найнижчу середню ставку пропонували іноземні банки — 13,7%.

Рекордна якість портфеля та прибутки

Якість кредитного портфеля продовжувала поліпшуватися. Частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до десятирічного мінімуму в 25%.

У НБУ уточнюють, що без урахування старих проблемних кредитів державних банків (визнаних непрацюючими під час реформи 2015−2017 років, включно з боргами колишніх власників Приватбанку), «очищений» показник NPL по банківській системі становить лише 14,3%.

За ІІІ квартал 2025 року банківський сектор отримав 39,9 млрд грн прибутку. Рушієм цього прибутку стало саме кредитування: частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах зросла до 47,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами