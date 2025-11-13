Citigroup продасть банк у росії. Кремль дав добро

Американський банківський гігант Citigroup отримав дозвіл Кремля на продаж свого дочірнього банку росії. Покупцем активу стане компанія «Ренесанс Капітал». Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дозвіл Кремля

Відповідний указ, підписаний президентом росії володимиром путіним, було опубліковано 12 листопада. Додаткових деталей угоди у документі не міститься. Зараз західним компаніям, які бажають залишити російський ринок, необхідно отримати дозвіл та виконати низку вимог, що включають суттєві знижки при продажу активів та обов'язкові внески до російського бюджету, пояснює Bloomberg.

Як відреагували акції

Акції Citigroup на премаркеті у Нью-Йорку додавали 0,4%. З початку року вони подорожчали на 43% і вперше з 2008 року піднялися вище за рівень $100 за акцію.

Вихід з рф

Citigroup залишився одним із найбільших західних банків на російському ринку. Ще в 2021 році американська компанія оголосила, що вийде з роздрібного бізнесу в Росії в рамках планового відходу з непрофільних ринків.

Читайте також: Один із найбільших банків США згорне мережу своїх банкоматів у Росії

2022 року група анонсувала майже повну зупинку діяльності російської «дочки». Згідно з заявою компанії в серпні 2022 року, Citigroup оцінювала витрати, пов'язані з відходом з Росії, у $170 млн, в основному через витрати на реструктуризацію та виплати щодо розірвання контрактів з постачальниками.