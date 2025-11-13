5% кешбеку за оплату комунальних послуг — новинка в застосунку Alliance

Alliance bank запустив зручну оплату комунальних послуг через мобільний застосунок. За комунальні платежі в застосунку Alliance користувачі отримують 5% кешбек — один із найвигідніших відсотків на ринку.

У банку зазначають, що підтримка під час війни є важливою як для людей, так і для держави. Тому кешбек стимулюватиме клієнтів своєчасно оплачувати послуги, що допоможе підтримувати інфраструктуру країни.

Як отримати кешбек за комунальні платежі:



🔹 Відкрити застосунок Alliance і обрати картку для оплати («Стартова», «Цільова» або «Ігрова»).

🔹 Натиснути «Комунальні платежі».

🔹 Ввести адресу: область, місто чи населений пункт, вулицю, будинок, квартиру.

🔹 Обрати послуги до оплати та компанію-отримувача із запропонованих шаблонів. Або вручну ввести реквізити ОСББ або компанії, куди здійснюється оплата.

🔹 Оплатити і отримати кешбек.



Важливі деталі:



🔹 Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок — як з власних, так і з кредитних коштів.

🔹 Оплата комунальних послуг здійснюється без жодних комісій чи переплат.

🔹 Максимальна сума кешбеку за місяць — 500 гривень.

Окрім 5% за оплату комунальних послуг, Alliance надає інші типи кешбеку:

🔹 30% кешбеку з карткою «Стартова» протягом першого місяця або до накопичення 500 грн. Далі — 1% постійно, за власні та кредитні кошти і без обмежень на суму накопичень. Кешбек нараховується на всі покупки, без потреби обирати категорії.

🔹 До 50% динамічного кешбеку за розваги з карткою «Ігрова».

🔹 З карткою «Цільова», яку можна відкрити в UAH, USD або EUR, можна отримати кешбек 0,5% за купівлю валюти.

Ще не маєте застосунку Alliance?



Встановіть його за посиланням і користуйтеся всіма перевагами, які він пропонує.