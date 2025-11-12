Комітет Ради підтримав розширення податкових і митних пільг для виробників БПЛА

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкти № 14169 та № 14170, які мають на меті розширити систему пільг для вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.