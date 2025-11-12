Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкти № 14169 та № 14170, які мають на меті розширити систему пільг для вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
12 листопада 2025, 14:47
Комітет Ради підтримав розширення податкових і митних пільг для виробників БПЛА
Головна мета
Мета ініціативи — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств та прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України.
Основні положення законопроєктів:
- Розширення застосування пільг: Дозволяється ввозити комплектуючі зі звільненням від оподаткування не лише для виробництва та ремонту, але й для модернізації безпілотників.
- Спрощення процедур: Документи спрощують загальні митні процедури.
- Врегулювання використання: Врегульовується питання зміни цільового використання імпортованих товарів.
- Пільги для втраченої техніки: Передбачаються пільги для техніки, яка була втрачена або знищена під час випробувань чи безпосереднього бойового застосування.
Гетманцев висловив сподівання, що колеги-депутати підтримають дані законопроєкти одноголосно.
Джерело: Мінфін
