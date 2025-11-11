REIT-фонди: інвестиції в нерухомість без операційного клопоту

Інвестиції в нерухомість — один із найстабільніших способів зберегти капітал. Але самостійне управління житлом потребує часу, ресурсів і досвіду. Саме тому у світі набули популярності REIT-фонди. Це інструмент, що дає змогу інвестувати в частку нерухомості й отримувати дохід без операційного клопоту. Такі пропозиції є в каталозі Invest Market від «Мінфін» .

Як працює модель REIT-фонду

REIT-фонд (Real Estate Investment Trusts) залучає кошти інвесторів і вкладає їх у дохідні об'єкти — житлові, комерційні чи індустріальні. Прибуток формується з орендних платежів або зростання вартості активів. Учасники фонду отримують частку доходу відповідно до розміру своєї інвестиції, а також можуть купувати чи продавати частки подібно до акцій.

Це зручний формат для інвесторів, які хочуть отримувати стабільний прибуток без постійного залучення до управління.

Основні переваги REIT-фондів

Серед головних переваг інвестування в нерухомість через REIT-фонд:

пасивний дохід, без пошуку орендарів і самостійного керування об'єктом;

диверсифікація ризиків — кошти розподіляються між різними об'єктами чи типами нерухомості;

низький поріг входу порівняно з купівлею окремої квартири;

регулярні виплати та прозора звітність.

Модель REIT відкриває доступ до ринку нерухомості для широкого кола інвесторів, зокрема для тих, хто наразі не має можливості чи бажання вкладати значні суми.

Які проєкти доступні інвесторам в Україні

На платформі Invest Market від «Мінфін» представлені два проєкти формату REIT від Standard One (S1) — першої в Україні мережі прибуткових будинків Build-to-Rent.

Усі проєкти від Standard One дотримуються єдиного підходу:

готове житло у форматі white box — інвестору залишається обрати меблі й техніку, із чим компанія за потреби допомагає;

будинки розташовані в топових локаціях — біля метро з розвиненою інфраструктурою;

продумана внутрішня інфраструктура для життя, роботи й відпочинку;

доступний онлайн-сервіс оренди з будь-якої точки світу та професійне управління.

Standard One відповідає за обслуговування, маркетинг, заповненість квартир і фінансову звітність. Завдяки єдиному стандарту управління компанія забезпечує стабільний дохід і мінімізує ризики для інвесторів.

Розглянемо детальніше обидві інвестпропозиції — S1 ВДНГ та S1 Obolon.

Фонд дає змогу стати співвласником уже збудованих квартир поряд зі станцією метро «Виставковий центр» у Києві. Квартири вже здаються в оренду і приносять дохід. Їх надаватимуть в оренду протягом строку дії фонду — 10 років, після чого продадуть. Увесь прибуток розподілять між інвесторами пропорційно до розміру внеску.

Умови для інвестора:

мінімальний поріг входу — $3000;

прогнозована дохідність — 8,2% річних у доларах.

виплати дивідендів — щокварталу.

повна звітність і прозорий контроль над управлінням активом.

Фонд залучає кошти для інвестування в дохідний будинок Standard One Obolon, що розташований у 2 хв. від станції метро «Мінська» у Києві.

Будинок на стадії будівництва. Після завершення об'єкта та облаштування квартир їх здаватимуть в оренду протягом строку дії фонду — 10 років, після чого продадуть. Увесь прибуток розподілять між інвесторами пропорційно до розміру внеску.

Умови для інвестора:

мінімальний поріг входу — $3000;

прогнозована дохідність — 10% річних у доларах.

виплати дивідендів — щокварталу.

повна звітність і прозорий контроль над управлінням активом.

S1 Obolon — для тих, хто хоче стратегічно заробити на капіталізації й у подальшому отримувати щоквартальні дивіденди.

