REIT-фонди: інвестиції в нерухомість без операційного клопоту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2025, 12:00

REIT-фонди: інвестиції в нерухомість без операційного клопоту

Інвестиції в нерухомість — один із найстабільніших способів зберегти капітал. Але самостійне управління житлом потребує часу, ресурсів і досвіду. Саме тому у світі набули популярності REIT-фонди. Це інструмент, що дає змогу інвестувати в частку нерухомості й отримувати дохід без операційного клопоту. Такі пропозиції є в каталозі Invest Market від «Мінфін».

Інвестиції в нерухомість — один із найстабільніших способів зберегти капітал.

Як працює модель REIT-фонду

REIT-фонд (Real Estate Investment Trusts) залучає кошти інвесторів і вкладає їх у дохідні об'єкти — житлові, комерційні чи індустріальні. Прибуток формується з орендних платежів або зростання вартості активів. Учасники фонду отримують частку доходу відповідно до розміру своєї інвестиції, а також можуть купувати чи продавати частки подібно до акцій.

Це зручний формат для інвесторів, які хочуть отримувати стабільний прибуток без постійного залучення до управління.

Основні переваги REIT-фондів

Серед головних переваг інвестування в нерухомість через REIT-фонд:

  • пасивний дохід, без пошуку орендарів і самостійного керування об'єктом;
  • диверсифікація ризиків — кошти розподіляються між різними об'єктами чи типами нерухомості;
  • низький поріг входу порівняно з купівлею окремої квартири;
  • регулярні виплати та прозора звітність.

Модель REIT відкриває доступ до ринку нерухомості для широкого кола інвесторів, зокрема для тих, хто наразі не має можливості чи бажання вкладати значні суми.

Які проєкти доступні інвесторам в Україні

На платформі Invest Market від «Мінфін» представлені два проєкти формату REIT від Standard One (S1) — першої в Україні мережі прибуткових будинків Build-to-Rent.

Усі проєкти від Standard One дотримуються єдиного підходу:

  • готове житло у форматі white box — інвестору залишається обрати меблі й техніку, із чим компанія за потреби допомагає;
  • будинки розташовані в топових локаціях — біля метро з розвиненою інфраструктурою;
  • продумана внутрішня інфраструктура для життя, роботи й відпочинку;
  • доступний онлайн-сервіс оренди з будь-якої точки світу та професійне управління.

Standard One відповідає за обслуговування, маркетинг, заповненість квартир і фінансову звітність. Завдяки єдиному стандарту управління компанія забезпечує стабільний дохід і мінімізує ризики для інвесторів.

Розглянемо детальніше обидві інвестпропозиції — S1 ВДНГ та S1 Obolon.

Фонд S1 ВДНГ

Фонд дає змогу стати співвласником уже збудованих квартир поряд зі станцією метро «Виставковий центр» у Києві. Квартири вже здаються в оренду і приносять дохід. Їх надаватимуть в оренду протягом строку дії фонду — 10 років, після чого продадуть. Увесь прибуток розподілять між інвесторами пропорційно до розміру внеску.

Умови для інвестора:

  • мінімальний поріг входу — $3000;
  • прогнозована дохідність — 8,2% річних у доларах.
  • виплати дивідендів — щокварталу.
  • повна звітність і прозорий контроль над управлінням активом.

Фонд S1 Оболонь

Фонд залучає кошти для інвестування в дохідний будинок Standard One Obolon, що розташований у 2 хв. від станції метро «Мінська» у Києві.

Будинок на стадії будівництва. Після завершення об'єкта та облаштування квартир їх здаватимуть в оренду протягом строку дії фонду — 10 років, після чого продадуть. Увесь прибуток розподілять між інвесторами пропорційно до розміру внеску.

Умови для інвестора:

  • мінімальний поріг входу — $3000;
  • прогнозована дохідність — 10% річних у доларах.
  • виплати дивідендів — щокварталу.
  • повна звітність і прозорий контроль над управлінням активом.

S1 Obolon — для тих, хто хоче стратегічно заробити на капіталізації й у подальшому отримувати щоквартальні дивіденди.

Хочете поспілкуватися з представником S1 REIT, щоб дізнатися більше про ці пропозиції та алгоритм інвестування? Залиште заявку на безкоштовну консультацію на платформі Invest Market.

📲 ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає koluchka7 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами