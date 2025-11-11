Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 153 180 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 10 листопада: 1 020 російських окупантів та 217 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 153 180 (+1 020) осіб
- танків — 11 342 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 553 (+1) од.
- артилерійських систем — 34 366 (+17) од.
- РСЗВ — 1 539 (+1) од.
- засоби ППО — 1 239 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 642 (+217) од.
- крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 67 036 (+79) од.
- спеціальна техніка — 3 993 (+0) од.
