11 листопада 2025, 8:00

Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії для рітейлерів

Visa та Mastercard погодилися скоротити частину комісій, які вони стягують з торговців, та пом'якшити два найспірніші правила, щоб завершити 20-річний судовий конфлікт із роздрібними компаніями. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, подані регуляторам.

Visa та Mastercard погодилися скоротити частину комісій, які вони стягують з торговців, та пом'якшити два найспірніші правила, щоб завершити 20-річний судовий конфлікт із роздрібними компаніями.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зниження ставок

Платіжні системи знизять середню ефективну ставку міжбанківської комісії (interchange rate — плата, яку торговці перераховують банкам при оплаті покупок карткою) на 10 базисних пунктів (0,1%) для операцій із кредитних карток у США терміном на п'ять років.

За даними The Wall Street Journal, зазвичай розмір таких комісій становить від 2 до 2,5%. Крім того, ставки за стандартними споживчими картками будуть обмежені на рівні 1,25% (125 б.п.).

Що це дасть торговцям

Тепер торговці зможуть самі вирішувати, які категорії карток приймати — комерційні, преміальні споживчі чи стандартні. Їм також дозволять стягувати доплату з клієнтів, які оплачують покупки картками Visa або Mastercard.

Mastercard назвала угоду «найкращим рішенням для всіх сторін, що забезпечує ясність, гнучкість та захист споживачів». Компанія наголосила, що дрібні торговці отримають від нього перевагу — більше свободи вибору, знижені витрати та спрощені правила.

Читайте також: Кінець 20-річної війни: Visa та Mastercard знизять комісії та дозволять магазинам відмовлятися від преміальних карток

Комісії за проведення операцій з карток

За даними американської торгової асоціації Merchant Payments Coalition (MPC), сукупні комісії за проведення операцій з кредитних та дебетових карток у 2024 році досягли рекордних $187,2 млрд. Торговці давно критикують ці збори: хоча ставки визначають Visa і Mastercard, основна частина доходу йде банкам-емітентам Ci, таким як банки-емітенти, такі як

Асоціація MPC назвала угоду «мінімальним кроком», вказавши, що Visa та Mastercard обмежили лише ту частину комісій, яка передається банкам, але зберегла можливість підвищувати власні збори.

«Запропоноване скорочення настільки незначне, що компанії все одно зможуть підвищувати свої внутрішні тарифи без обмежень, зводячи нанівець потенційні вигоди для торговців та клієнтів», — заявила Дженніфер Хетчер, член виконавчого комітету MPC.

Нова угода стала продовженням спроби врегулювати суперечку, зроблену роком раніше. Тоді йшлося про зниження комісій приблизно на 0,07 процентного пункту та економію для торговців не менше $30 млрд за п'ять років, проте федеральний суддя Нью-Йорка Марго Броді відхилила угоду в червні 2024 року, вважаючи її недостатньою.

Суд тоді висловив стурбованість правилом «honor all cards» («приймай всі картки»), за яким магазини, які приймають будь-яку картку Visa або Mastercard, повинні приймати всі продукти цих мереж. Це викликало невдоволення, оскільки преміальні картки (наприклад, Visa Infinite або Mastercard World Elite) передбачають вищі комісії.

За даними WSJ, угода може бути затверджена найближчим часом і набуде чинності після схвалення судом. Якщо вона буде остаточно укладена, на торговців і покупців чекають зміни на касі: магазини зможуть приймати звичайні кредитні картки Visa, але відмовлятися від преміальних або бонусних, які коштують дорожче.

Як підкреслює газета, карти з програмами винагород — бонусами, милями чи кешбеком — стали особливо популярними у споживачів, проте саме вони створюють для торговців найбільші витрати. Деякі магазини можуть відмовитися від прийому таких карток, ризикуючи при цьому втратити частину клієнтів та продажу.

Історія конфлікту

Правова суперечка між торговцями та платіжними системами триває ще з 2005 року. Рітейлери звинувачують Visa, Mastercard та великі банки-емітенти в антиконкурентній змові з метою утримання комісій на штучно завищеному рівні.

Напруга особливо зросла останніми роками через бум популярності преміальних карток. Бали, милі та кешбек, які отримують споживачі, здебільшого фінансуються саме за рахунок комісій interchange, які платять магазини. За даними Nilson Report, у 2023 році банки та фінансові установи зібрали $72 мільярди у вигляді цих комісій.

Попередню спробу мирової угоди у березні 2024 року, яка передбачала менше зниження комісії (на 0,07 в.п.), було відхилено судом. Очікується, що нова, покращена угода може бути оголошена найближчим часом, але вона також вимагатиме остаточного схвалення суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
