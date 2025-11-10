В українській філії «Райффайзен Банку» змінився керівник: що відомо

Наглядова рада Райффайзен Банку за результатами відкритого конкурсу призначила Наталію Гуріну новою головою правління. Вона змінить на цій посаді Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати свій контракт після 31 грудня 2025 року. Пані Гуріна, яка наразі є заступницею голови правління з ризик-менеджменту, приступить до виконання обов’язків з 1 січня 2026 року після отримання погодження від Національного банку України. Про це повідомила пресслужба банку 10 листопада.

Кар'єра нового керівника

Призначення Наталії Гуріної є ставкою на внутрішнього кандидата з бездоганним знанням структури банку.Вона майже 30 (з 1994 року) працює в «Райффайзен Банку», почавши кар'єру ще в банку «Аваль» до його поглинання австрійською групою.

За цей час вона пройшла шлях від спеціалістки з біржових операцій та валютного контролю до директорки департаменту корпоративних ризиків. Із січня 2012 року пані Гуріна обіймає посаду заступниці голови правління та члена правління, відповідаючи за ключовий напрямок — управління ризиками та роботу з проблемними активами.

Підсумки шести років Писарука

Олександр Писарук очолював Райффайзен Банк з вересня 2019 року, змінивши на цій посаді Володимира Лавренчука, який керував установою майже 15 років. Останній робочий день пана Писарука — 31 грудня 2025 року.