7 листопада 2025, 12:37

НБУ оштрафував сім банків на 200 млн грн: хто опинився у списку

Протягом жовтня Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню нелегальних доходів (AML) та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ оштрафував сім банків на 200 млн грн
Фото: НБУ

Загальна сума штрафів, накладених на банки, сягнула близько 200 мільйонів гривень.

Штрафи для банків

НБУ наклав фінансові стягнення на наступні установи за різноманітні порушення у сфері фінансового моніторингу та контролю:

  • Банк Альянс оштрафовано на 83,48 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та неповідомлення інформації на запит НБУ.
  • МТБ Банк отримав штраф у розмірі 78,18 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, а також за порушення вимог валютного законодавства.
  • Універсал банк (monobank) оштрафований на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та несвоєчасне інформування про підозрілих осіб.
  • Укрсиббанк отримав штраф на 11,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та низку інших порушень.
  • РВС Банк оштрафовано на 3,8 млн грн за недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу.
  • Комінбанк отримав штраф на 1,05 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежний підхід до клієнтів, бенефіціарами яких є громадяни рф.
  • Ідея Банк оштрафований на 0,5 млн грн за несвоєчасне виконання рішення НБУ про зупинку операцій клієнта.

Штрафи для небанківських установ

Заходи впливу також були застосовані до чотирьох небанківських фінансових компаній:

  • ФК «Мустанг Фінанс» — 731 тис. грн.
  • ФК «Абекор» — 595 тис. грн.
  • «НоваПей Кредит» — 255 тис. грн.
  • ФК «Альянс Капітал Груп» — 17 тис. грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Олексій А
Олексій А
7 листопада 2025, 12:59
#
Фінансовий моніторинг вже геть гайки закрутив… і продовжує закручувати. У мене лише одне питання, коли вносять мільйонні застави за наших можновладців, чи перевіряються джерела походження цих коштів?
