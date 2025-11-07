НБУ оштрафував сім банків на 200 млн грн: хто опинився у списку

Протягом жовтня Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню нелегальних доходів (AML) та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загальна сума штрафів, накладених на банки, сягнула близько 200 мільйонів гривень.

Штрафи для банків

НБУ наклав фінансові стягнення на наступні установи за різноманітні порушення у сфері фінансового моніторингу та контролю:

Банк Альянс оштрафовано на 83,48 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та неповідомлення інформації на запит НБУ.

МТБ Банк отримав штраф у розмірі 78,18 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, а також за порушення вимог валютного законодавства.

Універсал банк (monobank) оштрафований на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та несвоєчасне інформування про підозрілих осіб.

Укрсиббанк отримав штраф на 11,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та низку інших порушень.

РВС Банк оштрафовано на 3,8 млн грн за недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу.

Комінбанк отримав штраф на 1,05 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежний підхід до клієнтів, бенефіціарами яких є громадяни рф.

Ідея Банк оштрафований на 0,5 млн грн за несвоєчасне виконання рішення НБУ про зупинку операцій клієнта.

Штрафи для небанківських установ

Заходи впливу також були застосовані до чотирьох небанківських фінансових компаній: