Пасивний дохід без зусиль: Конференція «Жити на відсотки» — як забезпечити фінансову свободу

У суботу, 8 листопада, у Києві відбудеться одна з головних подій року для інвестиційної спільноти — конференція «Жити на відсотки 2025». Захід стане майданчиком для обговорення ефективних інвестиційних стратегій, реальних історій успішного примноження капіталу та актуальних трендів фінансового ринку.

Основна ідея заходу полягає в тому, щоб показати учасникам, як ефективно примножувати капітал і отримувати пасивний дохід незалежно від обставин.

Одним зі спікерів конференції «Жити на відсотки» стане Владислав Свистунов — керуючий активами в інвестиційній компанії ICU.

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!