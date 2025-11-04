Як виробник Nutella та турецькі торговці борються за фундук

Турецькі виробники фундука вступили в конфлікт з італійською кондитерською компанією Ferrero через неврожай та спекуляції, які призвели до дефіциту горіхів у найбільшій країні-виробнику. Чи чекати за цих умовах на подорожчання Nutella, розповідає The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Золотий горіх

З початку літа ціна на фундук, який використовується для виробництва паст і шоколаду Ferrero, майже подвоїлася через весняні заморозки і шкідників у Туреччині, що скоротило кількість горіхів для кондитерської промисловості. Хоча Ferrero, яка контролює близько чверті світового виробництва фундука, обмежила закупівлі, використовуючи власні запаси і купуючи горіхи в Чилі та США, це не знизило ажіотаж на ринку.

Лондонські трейдери відзначають, що ціни продовжили зростати через закупівлі турецьких посередників, які очікують швидкого повернення найбільшого споживача горіхів на ринок.

«Місцеві дилери активно скуповують все, що можуть, очікуючи, що Ferrero повернеться за необхідним. Це протистояння між Ferrero і довгостроковими власниками», — зазначив Джайлс Хакінг з CG Hacking.

У звичайний рік Туреччина виробляє від 600 до 700 тис. тонн фундука, що становить близько двох третин світового врожаю. Цього року, за оцінками трейдерів, урожай може скоротитися до 500 тис. тонн або менше, що викличе дефіцит на і без того обмеженому ринку.

«Реальний показник може не перевищити 300 тис. тонн, незважаючи на офіційні прогнози про збір 450 тис. тонн», — заявив Джеміль Теміз, президент кооперативу Fiskobirlik.

Пізні заморозки в східній частині Чорного моря і навала коричнево-мармурового клопа ще більше знизили врожай. За даними Hacking, ціна на фундук без шкаралупи зросла з $9000 до $18000 за тонну.

Рада з зерна Туреччини підвищила мінімальну ціну на фундук на 20 %, але ці заходи не зупинили зростання цін.

Де взяти фундук

Незважаючи на зменшення запасів, Ferrero очікує зниження цін на фундук. «У нас значний запас, і ми не поспішаємо з покупками», — зазначив директор підрозділу Ferrero з переробки фундука Марко Ботта.

Протягом останніх двох десятиліть Ferrero активно розвивав виробництво фундука в Чилі та США, де сьогодні збирають близько 100 000 тонн горіхів на рік.

Диверсифікація джерел поставок, включаючи Сербію та Італію, дозволила компанії успішно справлятися з нестабільністю на ринку. «Це допомагає нам справлятися з ситуаціями, як цього року, коли в Туреччині були заморозки і посуха», — підкреслив Ботта.

Проте Туреччина залишається ключовим постачальником для Ferrero. Хоча компанія не має письмових угод з Турецькою зерновою радою, її зобов'язання перед країною мають довгостроковий характер.

Ferrero не очікує підвищення цін на Nutella через зростання цін на фундук. За словами Ботти, виробники кондитерських виробів зможуть адаптуватися, змінивши рецепти або скоротивши кількість дорогих інгредієнтів. Однак Ferrero не планує цього робити завдяки стратегії пошуку постачальників і укладеним контрактам.

Фермери зазнають збитків

Турецькі експортери відзначають, що запаси фундука створюють не тільки великі трейдери, а й дрібні фермери. Однак для багатьох фермерів неврожай цього року став причиною збитків, незважаючи на зростання цін.

Саадеттин Ірмакчі, фермер з Орду, розповів, що його сад дав лише 30 кг горіхів, що становить всього 2% від звичайного врожаю. «Ціни ростуть, але вони все ще нижчі, ніж повинні бути», — зазначив він.

З огляду на інфляцію в Туреччині понад 30 % і низьку зарплату збирачів врожаю, зростання цін не принесло значного полегшення. «Рибалки в Чорному морі заробляють стільки ж за один день, скільки ми за рік», — додав він.

Стратегія диверсифікації Ferrero викликає побоювання в турецькій горіховій галузі. «Існує параноя, що Туреччина втратить свою частку на ринку», — сказав Фірат Бакіджі, директор Poyraz Poyraz Hazelnut. Чилі активно нарощує виробництво, прагнучи збільшити врожай до 200 тис. тонн протягом п'яти-десяти років.

Бакіджі зазначив, що зростання вартості робочої сили знизило конкурентоспроможність Туреччини. «Фундук — це високоякісний горіх з вишуканим ароматом, але Туреччина не змогла створити свій бренд. Ми завжди виступали в ролі субпідрядника для Європи», — додав він.

Позиція Ferrero посилила напруженість на ринку. «Коли ціни на фундук досягли 320 лір за кілограм, Ferrero заявила, що буде купувати по 260 лір. Тому ніхто нічого не продавав», — зазначив Бакіджі.

Він також висловив стурбованість впливом італійської компанії на ринок. «Ми перетворили одного з найбільших покупців фундука на найбільшого посередника. Жодна розсудлива країна не зробила б нічого подібного», — додав він.