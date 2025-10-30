Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 жовтня, підписав закони, які продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації на території країни. Про це свідчать дані відповідних законопроєктів № 14128 та № 14129 .

Воєнний стан та мобілізація продовжуються на 90 днів, починаючи з 5 листопада 2025 року, і діятимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Це вже 17-те поспіль продовження воєнного стану з моменту повномасштабного вторгнення росії.

Воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Мобілізація

В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію. При цьому мобілізація жінок з медичною освітою є виключно добровільною.