OpenAI може бути оцінена в $1 трлн для IPO — Reuters

Первинне розміщення OpenAI, терміни якого поки що офіційно не підтверджені, може стати найбільшим за всю історію. На IPO компанію можуть оцінити до $1 трлн, під час попередніх обговорень розробник розглядав можливість залучити не менше $60 млрд, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Підготовка до IPO

За словами джерел, фінансовий директор компанії Сара Фрайар повідомила окремих співробітників, що компанія планує провести лістинг у 2027 році. Однак консультанти очікують, що це може статися ще раніше приблизно наприкінці 2026 року.

Загалом, як попередили джерела, що переговори були ранніми, і плани, у тому числі цифри і терміни, можуть змінюватися в залежності від зростання бізнесу та ринкової кон'юнктури.

«IPO не є нашою метою, тому ми не могли встановити точну дату, — заявив представник OpenAI. — Ми будуємо міцний бізнес і просуваємо нашу місію, щоб усі виграли від ІІ».

Як оцінювали OpenAI

На початку жовтня повідомлялося, що OpenAI оцінюється в $500 млрд — це вже зробило її найдорожчою приватною компанією у світі, яка не торгується на біржі. При цьому вона залишається збитковою. До кінця року її річний виторг досягне близько $20 млрд: при обороті в $500 млрд її збитки також зростають, повідомили джерела. На прибуток OpenAI має намір вийти не раніше 2029 року.

У середу, 29 жовтня, The Wall Street Journal з посиланням на джерела також повідомила, що IPO провідного ІІ-розробника може відбутися в 2027 році. Гендиректор Сем Альтман у вівторок припустився можливості первинного розміщення на біржі через потребу в капіталі, проте не вказав чітких термінів.

Напередодні OpenAI також оголосила, що проведе рекапіталізацію, в результаті якої частка Microsoft в OpenAI знизиться з 32,5% до 27% і оцінюватиметься приблизно $135 млрд.

На що ставить OpenAI

OpenAI намагається законтрактувати майбутні постачання найдефіцитнішого ресурсу в епоху ШІ — обчислювальної потужності. Компанія робить ставку на те, що той, хто контролює залізо, контролюватиме ринок.

Втягуючи у свої плани гігантів на кшталт Nvidia та AMD, OpenAI створює мережу взаємозалежностей. Тепер успіх чи провал розробника ChatGPT безпосередньо впливатиме на фінансові результати його партнерів.

OpenAI діє як стартап, що спалює гроші в гонитві за зростанням, але масштаби її ставок можна порівняти з бюджетами деяких держав. Це гра, в якій виграш — це створення технології, яка змінить світ (наприклад, загального штучного інтелекту), а програш — величезні збитки для всієї екосистеми.