Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 140 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 жовтня 2025, 8:00
Втрати ворога за 29 жовтня: 960 російських окупантів, 2 танки та 340 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 140 860 (+960) осіб
- танків — 11 305 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 23 514 (+3) од.
- артилерійських систем — 34 089 (+25) од.
- РСЗВ — 1 531 (+1) од.
- засоби ППО — 1 232 (+2) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 707 (+340) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 993 (+128) од.
- спеціальна техніка — 3 986 (+0) од.
Джерело: Мінфін
