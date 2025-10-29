Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 139 900 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 жовтня 2025, 8:17
Втрати ворога за 28 жовтня: 1150 російських окупантів, 4 танки та 313 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб
- танків — 11 303 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 23 511 (+3) од.
- артилерійських систем — 34 064 (+20) од.
- РСЗВ — 1 530 (+1) од.
- засоби ППО — 1 230 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 865 (+79) од.
- спеціальна техніка — 3 986 (+2) од.
Джерело: Мінфін
