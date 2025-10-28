«Репетиція кінця Інтернету» вже відбулася: чи можливо врятувати світ технологій

20 жовтня стався збій у дата-центрі AWS US-East-1, що тривав близько 15 годин, вплинувши на численні сервіси, такі як DynamoDB, EC2, Lambda та інші. Разом з ним вийшли з ладу половина популярних онлайн сервісів таких як McDonald’s, IMDB, EA, Ubisoft, Microsoft, основні мобільні оператори в США тощо. Видання New York Post назвало інцидент «репетицією кінця інтернету». Що ж насправді сталося та чи можна цьому запобігти?

Причини збою

За даними Amazon, проблема виникла через помилку в системі DNS-управління DynamoDB, що призвело до каскадного ефекту на залежні сервіси. Це був не перший інцидент того дня: спочатку стався короткий збій увечері 19 жовтня, а потім — основний, що поширився на глобальний рівень, паралізувавши роботу компаній на кшталт Snapchat, Coinbase, OpenAI та навіть частини Amazon.

Ключова проблема Amazon (AWS), Microsoft (Azure) та Google (GCP) в тому, що вони централізовані, мають єдину точки відмови котра може спричинити масові збої. Світ дедалі більше залежить від кількох провайдерів. Цей випадок просто підкреслив вразливість цих централізованих хмарних гігантів.

Але чи маємо ми альтернативу? Так! І цією альтернативою є децентралізовані аналоги на базі блокчейну. Потенційно, але з певними застереженнями, децентралізовані системи, побудовані на блокчейні, розподіляють ресурси (зберігання даних, обчислення, мережеву інфраструктуру) між тисячами незалежних вузлів по всьому світу, що усуває єдину точку відмови.

Це робить їх стійкішими до збоїв, цензури чи атак, оскільки мережа продовжує працювати, навіть якщо частина вузлів вийде з ладу. Наприклад, під час збою AWS деякі децентралізовані мережі, як Cardano, залишилися стабільними завдяки розподіленій архітектурі. Однак, такі системи ще не досягли масштабу централізованих гігантів: вони можуть бути повільнішими, дорожчими в певних сценаріях і потребують більшої технічної експертизи для інтеграції. Покращення надійності можливе, але повна заміна вимагає часу для розвитку екосистеми, стандартів і adoption. За оцінками, децентралізований cloud може знизити ризики збоїв на 50−70% за рахунок розподілу, але виклики включають волатильність криптовалют (для оплати) та регуляторні бар'єри.

Що працює вже зараз

Ось приклади блокчейн-проектів, що працюють у напрямку децентралізованих альтернатив хмарним сервісам (фокус на зберіганні, обчисленнях і мережах):

Filecoin: Децентралізована мережа для зберігання даних, де користувачі «орендують» простір на дисках у майнерів по всьому світу. Вона інтегрується з IPFS (InterPlanetary File System) для розподіленого доступу. Filecoin вже використовується для архівування великих обсягів даних і вважається прямим конкурентом AWS S3, з акцентом на безпеку та стійкість до збоїв. На 2025 рік проект обробляє петабайти даних і має партнерства з компаніями на кшталт Netflix для резервного копіювання.

Akash Network: Платформа для децентралізованих обчислень, де користувачі можуть «купувати» обчислювальні ресурси (CPU, GPU) у постачальників по всьому світу через блокчейн-аукціони. Це аналог AWS EC2 або Google Compute Engine, але без центрального контролю. Akash покращує надійність, дозволяючи автоматично перемикатися між вузлами в разі збою, і вже використовується для AI-тренування та веб-хостингу. У 2025 році проєкт інтегрувався з Kubernetes для легшої міграції з традиційних хмар.

Storj: Децентралізована система зберігання, що розбиває файли на шматки, шифрує їх і розподіляє між тисячами вузлів. Вона пропонує вищу конфіденційність і стійкість, ніж централізовані аналоги, з моделлю оплати за використання. Storj позиціонується як альтернатива Azure Blob Storage чи Google Cloud Storage, і в 2025 році має клієнтів у сфері медіа та даних, де надійність критична.

Fluence: Фокус на децентралізованих обчисленнях і серверлесс-архітектурі (аналог AWS Lambda). Проект дозволяє запускати код на розподілених вузлах без залежності від одного провайдера, з акцентом на AI та edge computing. Fluence покращує надійність через автоматичну реплікацію і вже тестується для IoT-додатків.

Arweave: Спеціалізується на перманентному зберіганні даних («pay once, store forever»), де файли зберігаються вічно без періодичної оплати. Це корисно для архівів, NFT чи історичних даних, як альтернатива Google Drive чи AWS Glacier. Arweave витримує збої завдяки proof-of-access механізму і має екосистему з мільйонами транзакцій.

Golem Network: Децентралізована платформа для обчислень, де користувачі діляться невикористаними ресурсами ПК для рендерингу, машинного навчання тощо. Аналог Microsoft Azure Batch, але з фокусом на глобальну доступність. У 2025 році Golem інтегрував GPU для AI-задач і демонструє високу стійкість під час локальних збоїв.

Ці проєкти вже працюють і ростуть, але для повної заміни гігантів знадобляться роки. Більшість компаній, що проводять міграцію, починають з гібридних рішень: наприклад, використовують Filecoin для бекапів поряд з AWS. Тож це не швидко, але напрямок ми вже знаємо!