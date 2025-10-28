«Чорний» список бізнесу ДПС: як не потрапити на олівець податківців

Чому бізнес опиняється в списку ризикових платників податків за новою системою ДПС та як швидко з нього вийти, розповіла «Мінфіну» молодша юристка практики супроводу бізнесу в Juscutum Аліна Калужинова.

Постанова № 854: що це таке і що вона дала за рік

Постанова Кабміну № 854 від 25 липня 2024 року запустила дворічний тестовий проєкт. Він допомагає ДПС керувати ризиками, щоб платники податків самі дотримувалися правил. Мета — зробити податки прозорішими, консультаційна підтримка сумлінних компаній і жорсткий контроль ризикових.

Система включає чотирирівневу структуру, до якої входять Голова ДПС, Експертна комісія, підрозділи ДПС та територіальні органи. Вона виявляє ризики, аналізує їх і реагує — від рекомендацій до перевірок. За рік проєкт підвищив прозорість роботи ДПС і допоміг зменшити порушення. Тепер аналітика йде в реальному часі, а фокус — на добровільному комплаєнсі.

Як потрапляютьдо переліку ризикових: механізм і критерії

Перелік формується вручну, на відміну від автоматичного блокування податкових накладних (ПН) чи розрахунку коригування (РК). Підрозділи ДПС подають пропозиції та формують перелік, комісія перевіряє, а голова затверджує. Компанія потрапляє, якщо відповідає хоча б одному критерію ризику.

Критерії ризиковості за якими платник податку потрапляє до переліку:

реєстрація на підставі недійсних документів;

управління неіснуючими/померлими особами

реєстрація без наміру діяльності, діяльність без відома засновників/керівників;

відсутність банківських рахунків (крім казначейських);

неподання звітності з ПДВ за два періоди;

неподання фінансової звітності;

ризиковість операцій за даними ДПС (наприклад, співпраця з ризиковими контрагентами).

Критерії беруть з методики ДПС, де аналізуються дані з баз. Ризик оцінюють через спеціальний паспорт, сформований ДПС на підставі аналізу показників, що відображають діяльність платників податків, щодо присвоєння їм ступеня за рівнем ризику. Він містить опис встановлених порушень, їхню оцінку та запропоновані заходи реагування, які обґрунтовуватимуть включення до переліку як одного з ризикових. У 2025 році акцент фіктивності: від операцій до місцезнаходження.

Рішення про включення надходить в електронний кабінет того ж дня.

Наслідки потрапляння до переліку ризикових: чому це «боляче»для бізнесу

Компанія в списку отримує посилений контроль: часті перевірки, блокування ПН та РК, можливий арешт майна чи штрафи. Репутація падає, партнери зупиняють співпрацю, витрати ростуть.

Бізнес фактично зупиняється, бо реєстрація ПН та РК блокується. Покупці не отримують податковий кредит, угоди зриваються, ланцюги постачань руйнуються. Для малого та середнього бізнесу — це загроза банкрутства, для великого — значні збитки.

Включення до переліку ризикових платників податку не просто обмежує бізнес, він зупиняє його.

Як вийти з переліку: скарга чи суд

Ігнорування внесення до списку ризиків, може призвести до значних проблем. Чим швидше будуть подані пояснення та документи, тим більше шансів на успішне вирішення.

Вихід можливий двома шляхами: скарга в ДПС чи суд. Спочатку спробуйте скаргу, оскільки це швидше.

Зверніться до комісії, яка внесла вас до списку. Надішліть пояснення і докази: дані про реєстрацію, директорів, офіс, працівників, активи. Якщо є заблокована накладна, опишіть угоду з партнером, додайте документи про реальність операції.

Комісія дивиться сім робочих днів. Без рішення — вас автоматично виключають. Але часто рішення лишається без змін, тоді залишається єдиний варіант — звертатися до суду.

Судовий процес може тривати місяці, шкодячи бізнесу. Ви можете подати клопотання про забезпечення позову шляхом зупинення рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризику. Однак ви повинні розуміти, що таке рішення фактично не може бути призупинено, оскільки відповідність/невідповідність критеріям враховується в рішенні. ДПС виключає вас зі списку ризикових, але реєструючи нову ПН/РК, ви автоматично поновлюєтеся до списку ризикових. І так далі, до нескінченності.

Судова практика показує перевагу позивача у таких справах: у 2025 році Київський окружний адміністративний суд скасовує рішення ДПС щодо внесення платників податків до переліку ризикових (справи № 320/10994/24, № 320/57228/24, № 320/57263/24, тощо), зобов’язавши державний орган виключити компанії з такого переліку. Ключ до перемоги — повний пакет документів та відсутність вмотивованих підстав у рішенні ДПС.

Рекомендації: як уникнути ризику і захистити бізнес

Перевіряйте звітність щомісяця. Уникайте сумнівних партнерів і для цього користуйтеся реєстрами ДПС. Тримайте дані точними, платіть податки вчасно. Великим компаніям варто впровадити внутрішній комплаєнс для своєчасного виявлення ризиків та їхнього усунення. Якщо потрапили до переліку, надішліть повідомлення в кабінет з доказами: договори, акти, виписки.

Рік постанови № 854 показав, система управління ризиками посилює контроль ДПС та створює виклики для бізнесу. Зрозумійте критерії, тримайте всі документи в порядку — і ви уникнете проблем. Юридичні фахівці допоможуть вам розібратися у всіх тонкощах та нюансах.