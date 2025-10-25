Multi від Мінфін
25 жовтня 2025, 11:38

Європейський ринок праці втрачає динаміку. Що відбувається

Тенденція сповільнення ринку праці, яка вже деякий час спостерігається у Західній Європі, дійшла і до Польщі. Компанії стали значно обережнішими у формуванні кадрової політики: терміни розгляду резюме кандидатів зросли, а темпи найму помітно сповільнилися. Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal.

Тенденція сповільнення ринку праці, яка вже деякий час спостерігається у Західній Європі, дійшла і до Польщі.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку праці

«Якщо у Німеччині вже фіксуються масові звільнення персоналу, то у Польщі поки що спостерігається лише помірне зростання безробіття та подовження часу пошуку роботи. Проте тенденція сповільнення ринку праці вже очевидна», — зазначає Ірина Сєрова, CBDO компанії Gremi Personal.

За її словами, процеси підбору персоналу в польських компаніях збільшилися приблизно з 50 до 80 днів, а в окремих випадках і до 100 днів. Водночас кількість резюме на одну вакансію зросла вдвічі.

Читайте також: Що відбувається на ринку праці України: чому поменшало вакансій і що з зарплатами

«Якщо спочатку тенденцію „охолодження“ ринку праці відчули працівники робітничих професій, то нині — і висококваліфіковані спеціалісти. Роботодавці приймають рішення більш виважено та вводять додаткові етапи перевірки кандидатів», — зазначає Сєрова.

Цю тенденцію підтверджують і офіційні дані: кількість безробітних у Польщі на кінець серпня 2025 року досягла 857,3 тисячі осіб — на 26,6 тисячі більше, ніж у липні, і на 85 тисяч більше, ніж у серпні 2024 року. Особливо помітне зростання безробіття серед молоді у віці від 18 до 24 років, яке сягнуло 11,3%.

У країнах Західної Європи схожі процеси почали спостерігатися раніше.

За даними Eurostat, рівень вакансій у єврозоні у першому кварталі 2025 року знизився до 2,4% проти 2,9% рік тому. Найбільше падіння зафіксовано у Австрії та Греції (в обох країнах — 9 п.п.) і Швеції та Німеччині (по 8 п.п.). Зокрема, у Німеччині індекс найму впав до 93,7 пунктів — мінімуму з 2020 року.

«Роботодавці зазвичай скорочують найм задовго до того, як починають звільняти персонал. Саме тому рівень вакансій — один з найчутливіших індикаторів стану ринку праці. Сьогоднішні дані вказують на те, що бізнес у всій Європі стає обережнішим. Для працівників це може означати менше можливостей змінити роботу, слабші позиції у переговорах щодо підвищення зарплати та збільшення строків до повторного виходу на ринок праці у разі звільнення», — підкреслює Сєрова.

На думку експертки, обережність європейських компаній щодо найму персоналу зумовлена загальносвітовими факторами: геополітичною невизначеністю, уповільненням промислового виробництва у ЄС, а також зростанням конкуренції з боку китайських та американських компаній.

Водночас за її словами, польська економіка має перевагу над багатьма західноєвропейськими завдяки диверсифікації, гнучкості та високому рівню цифрової трансформації підприємств. Це дозволяє польським компаніям швидше адаптуватися до нових умов і зберігати відносну стабільність навіть у періоди спаду.

«Польські роботодавці зараз демонструють стриману, але стратегічну позицію: не скорочують працівників, а зважено оптимізують процеси найму, щоб залишатися конкурентними у разі погіршення ситуації на ринку праці», — резюмує Сєрова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
