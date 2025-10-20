Кешбек без компромісів: п’ять кредитних карток 2025 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2025, 16:00

Кешбек без компромісів: п’ять кредитних карток 2025 року

Кешбек уже припинив бути приємним бонусом: у 2025 році він — фактично стандарт ринку платіжних карток. Клієнти очікують, що кожна безготівкова покупка повертає частину грошей, тож оформлювати картку без кешбеку сьогодні просто нелогічно. Банки конкурують не лише розміром відсотка, а й моделлю, умовами нарахування — від фіксованого кешбеку до категорійних пропозицій та партнерських акцій із лімітами. Ми розкажемо про п’ять кредитних карток із кешбеком, на які варто звернути увагу у 2025 році.

Кешбек уже припинив бути приємним бонусом: у 2025 році він — фактично стандарт ринку платіжних карток.

Kasta Visa Card від Банку Кредит Дніпро

Kasta Visa Card — це спільний продукт Банку Кредит Дніпро та екосистеми Kasta SuperApp, здатний поєднати зручність цифрового банкінгу з вигодами від щоденних покупок. Картка відкривається повністю онлайн у Kasta SuperApp, а ідентифікація клієнта відбувається через застосунок «Дія». Процес займає до 10 хвилин, без необхідності відвідувати відділення, а сама картка доступна у форматі digital-first — її можна відразу додати до Apple Pay чи Google Pay.

Програма кешбеку — одна з головних переваг Kasta Visa Card. Власники картки отримують до 20% повернення за покупки в обраних категоріях за межами екосистеми Kasta, а також доступ до ексклюзивних пропозицій партнерів. Щомісяця користувач самостійно обирає 4 із 8 категорій, де нараховуватиметься кешбек, і може змінювати їх упродовж місяця, якщо за ними ще не накопичено бонусів. Зарахування відбувається миттєво після покупки, а накопичені бонуси легко конвертуються у гривню. Щомісячний ліміт на кешбек від банку становить 500 грн, але додатково діють індивідуальні пропозиції від партнерів. Мінімального чека для нарахування не існує — кешбек працює навіть із найдрібнішими витратами.

Окрім кешбеку, картка надає й інші вигоди. Власники отримують до 30% знижки на тисячі товарів у Kasta SuperApp, а також доступ до швидких і вигідних розстрочок терміном до 36 місяців із відсотковою ставкою від 1,5% на місяць. Максимальний кредитний ліміт становить 100 000 грн, із можливістю регулярного перегляду та збільшення. Для покупців на Kasta передбачено максимально швидке повернення коштів — у разі скасування замовлення, гроші зараховуються на картку вже за декілька хвилин.

Витрати в Україні та за кордоном із Kasta Visa Card не супроводжуються комісіями чи додатковою конвертацією, обслуговування картки також є безкоштовним. Для покупців із підпискою «Black» доступна безкоштовна доставка через «Нову Пошту» та «Укрпошту» за символічну річну плату у 89 грн. Додатково всі клієнти Kasta Visa Card мають безкоштовний сервіс «Блискавка», який дозволяє повертати кошти за лічені хвилини у відділеннях «Нової Пошти», якщо товар не підійшов, також всі клієнти можуть скористатися знижками від глобальних партнерів Visa.

Kasta Visa Card — універсальний інструмент для сучасного шопінгу, який поєднує високий кешбек, ексклюзивні знижки, гнучкі умови кредитування та повну інтеграцію в екосистему Kasta SuperApp. Це оптимальне рішення для тих, хто хоче отримувати вигоди від своїх витрат і водночас користуватися зручним digital-first банкінгом.

Кредитна картка «Вигода» від àbank

Картка «Вигода» від àbank — це сучасний кредитний продукт, який дозволяє отримувати кешбек у вигляді «живих» грошей за щоденні витрати. Накопичені кошти стають доступними після досягнення 100 грн і автоматично зараховуються після наступної покупки. Винагорода нараховується автоматично без потреби в активації, користувачеві достатньо просто розраховуватися карткою.

Програма кешбеку передбачає винагороду до 1 000 грн щомісяця, що суттєво більше, ніж у багатьох конкурентів. Кешбек нараховується з будь-яких покупок — мінімальної суми транзакції немає. При цьому кешбек не поширюється на оплату комунальних послуг, податків та інші подібні платежі, зберігаючи орієнтацію програми на щоденний споживчий кошик.

Особливо привабливим є партнерський блок. «Вигода» пропонує клієнтам унікальну розстрочку під 0,00001% на 6 місяців для покупок у мережі «Епіцентр». Додатково діє 1% кешбеку за всі покупки та ще 1% бонусами саме за покупки в «Епіцентрі». Крім того, для активних користувачів діють спеціальні акції: подарункові бонуси, знижки на доставку та партнерські пропозиції, що роблять користування карткою ще вигіднішим. Для нових клієнтів передбачено особливі заохочення — зокрема, бонуси за перші витрати і безкоштовну доставку від «Епіцентру» при оплаті карткою від 500 грн.

Відкриття й обслуговування є безкоштовними, а кредитний ліміт встановлюється індивідуально, від 1 000 до 200 000 грн, із можливістю поступового перегляду і підвищення. Заявку можна оформити онлайн на сайті або у застосунку àbank24, а рішення клієнт отримує вже за 10 хвилин. Це робить процес максимально швидким і комфортним.

Зняття готівки передбачає гнучкі умови: до 1 000 грн діє фіксована комісія від 7 до 47 грн, залежно від суми, понад 1 000 грн — 4% від суми. При розрахунках у валюті картка працює без додаткової комісії, а конвертація відбувається за курсом НБУ.

«Вигода» від àbank поєднує вигідні умови кешбеку, унікальну розстрочку в «Епіцентрі», широкий кредитний ліміт і простоту в оформленні. Для тих, хто хоче отримувати максимальну користь від повсякденних витрат і водночас цінує швидкість та зручність банківських сервісів, ця картка стане чудовим вибором.

Дебетно-кредитна RED 2.0 від Sense Bank

RED 2.0 — флагманська картка від Sense Bank, що поєднує можливості кредитної та дебетової картки, гнучкі умови користування й вигідну систему кешбеку. Це продукт для тих, хто хоче отримувати реальну вигоду від щоденних витрат, контролювати кредитний ліміт онлайн і користуватися сучасним банкінгом без зайвих обмежень.

Ключовою перевагою картки є участь у програмі лояльності Cash’U Club — одній із найрозвиненіших на ринку. Власники RED 2.0 отримують кешбек у вигляді бонусів Cash’U, які можна перетворити на гривні, витратити на подарунки, донати ЗСУ або участь у розіграшах. Програма має 11 рівнів статусів — від «Новачка» до «Сенсея». На старті клієнт обирає дві категорії для підвищеного кешбеку, а з ростом статусу кількість збільшується до семи. Є також унікальна категорія за оплату карткою через смартфон чи годинник.

Sense Bank дозволяє щомісяця змінювати категорії — наприклад, обрати кешбек у супермаркетах, кафе, на АЗС чи в подорожах, адаптуючи програму під власний стиль життя. Нарахування бонусів відбувається миттєво після кожної покупки, навіть найменшої. Ліміт на кешбек у категоріях становить 500 бонусів на місяць, однак додаткові акції від банку й партнерів дозволяють заробляти понад цей ліміт. Важлива деталь — під час оплати кредитними коштами клієнт отримує підвищений відсоток кешбеку, що вигідно відрізняє Sense Bank від більшості конкурентів.

RED 2.0 — це також зручний фінансовий інструмент із лояльними умовами користування. Кредитний ліміт може сягати до 200 000 грн, а пільговий період становить до 62 днів. При цьому Sense Bank пропонує унікальну опцію — розстрочку на 3 місяці без щомісячної комісії. Додатково доступні розстрочки від банку та партнерів до 24 місяців.

Картка відзначається зручними умовами обслуговування. Зняття власних коштів — без комісії до 50 000 грн на місяць у будь-якому банкоматі світу, а всі перекази між картками або за номером IBAN також безкоштовні. Для кредитних коштів застосовується стандартна комісія 4 % (мінімум 20 грн). Щомісячне обслуговування коштує лише 100 грн, і воно нараховується лише за наявності заборгованості понад 50 грн у розрахункову дату.

RED 2.0 пропонує не лише фінансові, а й лайфстайл-переваги. Власники картки щомісяця отримують 8 безкоштовних квитків до Sense Hub — креативних просторів у Києві та Львові. Актуальні партнерські акції включають, зокрема, співпрацю з Glovo — до 5 безкоштовних доставок й знижку 200 грн на наступне замовлення до кінця листопада 2025 року. Також діє реферальна програма, що дозволяє отримати по 100 бонусів і запрошеному клієнту, і тому, хто його привів.

Оформити RED 2.0 можна як у відділенні, так і онлайн — через мобільний застосунок Sense SuperApp. Усе, що потрібно, — паспорт, ІПН і 15 хвилин часу. Після цього клієнт отримує не просто картку, а повноцінний фінансовий інструмент, який поєднує кешбек, розстрочку, безкоштовні зняття та привілеї для активних користувачів.

Кредитна картка «100 днів 2.0 Преміум» від Райффайзен Банку

З кешбеком у «100 днів 2.0 Преміум» все просто. Власники цієї картки можуть отримувати до 20% кешбеку у двох категоріях, які обираються щомісяця. Максимальна сума винагороди становить 500 грн. Кешбек можна накопичувати за розрахунки як в Україні, так і за кордоном.

Кредитний ліміт за «100 днів 2.0 Преміум» становить від 10 000 до 500 000 грн і визначається банком після оцінки платоспроможності клієнта. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами — 36% річних, реальна річна ставка — 42,5%. Щомісяця власник картки має сплачувати мінімальний платіж у розмірі 3% від заборгованості.

Кредитна картка Smart від Unex Bank

Картка SMART від Unex Bank пропонує 1,5% кешбеку на всі розрахункові операції від 1 грн на кредитних картках та 1% на всі операції від 1 грн для дебетових карт Unex Smart, при цьому без необхідності вибирати категорії. Кешбек виплачується щомісяця, але його максимальна сума обмежена 3 000 грн на місяць для кредитних карток. Мінімальна сума для виплати кешбеку — 100 грн. Якщо сума не досягла цієї позначки, вона може накопичуватися протягом трьох місяців.

Максимальний кредитний ліміт за карткою становить 100 000 грн, а пільговий період триває до 62 днів. Номінальна ставка за кредитом складає 42% річних, а реальна річна — 59,24%. Обов’язковий щомісячний платіж здійснюється у визначені дати й включає частину основного боргу та нараховані відсотки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами