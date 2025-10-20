Кешбек без компромісів: п’ять кредитних карток 2025 року

Кешбек уже припинив бути приємним бонусом: у 2025 році він — фактично стандарт ринку платіжних карток. Клієнти очікують, що кожна безготівкова покупка повертає частину грошей, тож оформлювати картку без кешбеку сьогодні просто нелогічно. Банки конкурують не лише розміром відсотка, а й моделлю, умовами нарахування — від фіксованого кешбеку до категорійних пропозицій та партнерських акцій із лімітами. Ми розкажемо про п’ять кредитних карток із кешбеком, на які варто звернути увагу у 2025 році.

Kasta Visa Card від Банку Кредит Дніпро

Kasta Visa Card — це спільний продукт Банку Кредит Дніпро та екосистеми Kasta SuperApp, здатний поєднати зручність цифрового банкінгу з вигодами від щоденних покупок. Картка відкривається повністю онлайн у Kasta SuperApp, а ідентифікація клієнта відбувається через застосунок «Дія». Процес займає до 10 хвилин, без необхідності відвідувати відділення, а сама картка доступна у форматі digital-first — її можна відразу додати до Apple Pay чи Google Pay.

Програма кешбеку — одна з головних переваг Kasta Visa Card. Власники картки отримують до 20% повернення за покупки в обраних категоріях за межами екосистеми Kasta, а також доступ до ексклюзивних пропозицій партнерів. Щомісяця користувач самостійно обирає 4 із 8 категорій, де нараховуватиметься кешбек, і може змінювати їх упродовж місяця, якщо за ними ще не накопичено бонусів. Зарахування відбувається миттєво після покупки, а накопичені бонуси легко конвертуються у гривню. Щомісячний ліміт на кешбек від банку становить 500 грн, але додатково діють індивідуальні пропозиції від партнерів. Мінімального чека для нарахування не існує — кешбек працює навіть із найдрібнішими витратами.

Окрім кешбеку, картка надає й інші вигоди. Власники отримують до 30% знижки на тисячі товарів у Kasta SuperApp, а також доступ до швидких і вигідних розстрочок терміном до 36 місяців із відсотковою ставкою від 1,5% на місяць. Максимальний кредитний ліміт становить 100 000 грн, із можливістю регулярного перегляду та збільшення. Для покупців на Kasta передбачено максимально швидке повернення коштів — у разі скасування замовлення, гроші зараховуються на картку вже за декілька хвилин.

Витрати в Україні та за кордоном із Kasta Visa Card не супроводжуються комісіями чи додатковою конвертацією, обслуговування картки також є безкоштовним. Для покупців із підпискою «Black» доступна безкоштовна доставка через «Нову Пошту» та «Укрпошту» за символічну річну плату у 89 грн. Додатково всі клієнти Kasta Visa Card мають безкоштовний сервіс «Блискавка», який дозволяє повертати кошти за лічені хвилини у відділеннях «Нової Пошти», якщо товар не підійшов, також всі клієнти можуть скористатися знижками від глобальних партнерів Visa.

Kasta Visa Card — універсальний інструмент для сучасного шопінгу, який поєднує високий кешбек, ексклюзивні знижки, гнучкі умови кредитування та повну інтеграцію в екосистему Kasta SuperApp. Це оптимальне рішення для тих, хто хоче отримувати вигоди від своїх витрат і водночас користуватися зручним digital-first банкінгом.

Кредитна картка «Вигода» від àbank

Картка «Вигода» від àbank — це сучасний кредитний продукт, який дозволяє отримувати кешбек у вигляді «живих» грошей за щоденні витрати. Накопичені кошти стають доступними після досягнення 100 грн і автоматично зараховуються після наступної покупки. Винагорода нараховується автоматично без потреби в активації, користувачеві достатньо просто розраховуватися карткою.

Програма кешбеку передбачає винагороду до 1 000 грн щомісяця, що суттєво більше, ніж у багатьох конкурентів. Кешбек нараховується з будь-яких покупок — мінімальної суми транзакції немає. При цьому кешбек не поширюється на оплату комунальних послуг, податків та інші подібні платежі, зберігаючи орієнтацію програми на щоденний споживчий кошик.

Особливо привабливим є партнерський блок. «Вигода» пропонує клієнтам унікальну розстрочку під 0,00001% на 6 місяців для покупок у мережі «Епіцентр». Додатково діє 1% кешбеку за всі покупки та ще 1% бонусами саме за покупки в «Епіцентрі». Крім того, для активних користувачів діють спеціальні акції: подарункові бонуси, знижки на доставку та партнерські пропозиції, що роблять користування карткою ще вигіднішим. Для нових клієнтів передбачено особливі заохочення — зокрема, бонуси за перші витрати і безкоштовну доставку від «Епіцентру» при оплаті карткою від 500 грн.

Відкриття й обслуговування є безкоштовними, а кредитний ліміт встановлюється індивідуально, від 1 000 до 200 000 грн, із можливістю поступового перегляду і підвищення. Заявку можна оформити онлайн на сайті або у застосунку àbank24, а рішення клієнт отримує вже за 10 хвилин. Це робить процес максимально швидким і комфортним.

Зняття готівки передбачає гнучкі умови: до 1 000 грн діє фіксована комісія від 7 до 47 грн, залежно від суми, понад 1 000 грн — 4% від суми. При розрахунках у валюті картка працює без додаткової комісії, а конвертація відбувається за курсом НБУ.

«Вигода» від àbank поєднує вигідні умови кешбеку, унікальну розстрочку в «Епіцентрі», широкий кредитний ліміт і простоту в оформленні. Для тих, хто хоче отримувати максимальну користь від повсякденних витрат і водночас цінує швидкість та зручність банківських сервісів, ця картка стане чудовим вибором.

Дебетно-кредитна RED 2.0 від Sense Bank

RED 2.0 — флагманська картка від Sense Bank, що поєднує можливості кредитної та дебетової картки, гнучкі умови користування й вигідну систему кешбеку. Це продукт для тих, хто хоче отримувати реальну вигоду від щоденних витрат, контролювати кредитний ліміт онлайн і користуватися сучасним банкінгом без зайвих обмежень.

Ключовою перевагою картки є участь у програмі лояльності Cash’U Club — одній із найрозвиненіших на ринку. Власники RED 2.0 отримують кешбек у вигляді бонусів Cash’U, які можна перетворити на гривні, витратити на подарунки, донати ЗСУ або участь у розіграшах. Програма має 11 рівнів статусів — від «Новачка» до «Сенсея». На старті клієнт обирає дві категорії для підвищеного кешбеку, а з ростом статусу кількість збільшується до семи. Є також унікальна категорія за оплату карткою через смартфон чи годинник.

Sense Bank дозволяє щомісяця змінювати категорії — наприклад, обрати кешбек у супермаркетах, кафе, на АЗС чи в подорожах, адаптуючи програму під власний стиль життя. Нарахування бонусів відбувається миттєво після кожної покупки, навіть найменшої. Ліміт на кешбек у категоріях становить 500 бонусів на місяць, однак додаткові акції від банку й партнерів дозволяють заробляти понад цей ліміт. Важлива деталь — під час оплати кредитними коштами клієнт отримує підвищений відсоток кешбеку, що вигідно відрізняє Sense Bank від більшості конкурентів.

RED 2.0 — це також зручний фінансовий інструмент із лояльними умовами користування. Кредитний ліміт може сягати до 200 000 грн, а пільговий період становить до 62 днів. При цьому Sense Bank пропонує унікальну опцію — розстрочку на 3 місяці без щомісячної комісії. Додатково доступні розстрочки від банку та партнерів до 24 місяців.

Картка відзначається зручними умовами обслуговування. Зняття власних коштів — без комісії до 50 000 грн на місяць у будь-якому банкоматі світу, а всі перекази між картками або за номером IBAN також безкоштовні. Для кредитних коштів застосовується стандартна комісія 4 % (мінімум 20 грн). Щомісячне обслуговування коштує лише 100 грн, і воно нараховується лише за наявності заборгованості понад 50 грн у розрахункову дату.

RED 2.0 пропонує не лише фінансові, а й лайфстайл-переваги. Власники картки щомісяця отримують 8 безкоштовних квитків до Sense Hub — креативних просторів у Києві та Львові. Актуальні партнерські акції включають, зокрема, співпрацю з Glovo — до 5 безкоштовних доставок й знижку 200 грн на наступне замовлення до кінця листопада 2025 року. Також діє реферальна програма, що дозволяє отримати по 100 бонусів і запрошеному клієнту, і тому, хто його привів.

Оформити RED 2.0 можна як у відділенні, так і онлайн — через мобільний застосунок Sense SuperApp. Усе, що потрібно, — паспорт, ІПН і 15 хвилин часу. Після цього клієнт отримує не просто картку, а повноцінний фінансовий інструмент, який поєднує кешбек, розстрочку, безкоштовні зняття та привілеї для активних користувачів.

Кредитна картка «100 днів 2.0 Преміум» від Райффайзен Банку

З кешбеком у «100 днів 2.0 Преміум» все просто. Власники цієї картки можуть отримувати до 20% кешбеку у двох категоріях, які обираються щомісяця. Максимальна сума винагороди становить 500 грн. Кешбек можна накопичувати за розрахунки як в Україні, так і за кордоном.

Кредитний ліміт за «100 днів 2.0 Преміум» становить від 10 000 до 500 000 грн і визначається банком після оцінки платоспроможності клієнта. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами — 36% річних, реальна річна ставка — 42,5%. Щомісяця власник картки має сплачувати мінімальний платіж у розмірі 3% від заборгованості.

Кредитна картка Smart від Unex Bank

Картка SMART від Unex Bank пропонує 1,5% кешбеку на всі розрахункові операції від 1 грн на кредитних картках та 1% на всі операції від 1 грн для дебетових карт Unex Smart, при цьому без необхідності вибирати категорії. Кешбек виплачується щомісяця, але його максимальна сума обмежена 3 000 грн на місяць для кредитних карток. Мінімальна сума для виплати кешбеку — 100 грн. Якщо сума не досягла цієї позначки, вона може накопичуватися протягом трьох місяців.

Максимальний кредитний ліміт за карткою становить 100 000 грн, а пільговий період триває до 62 днів. Номінальна ставка за кредитом складає 42% річних, а реальна річна — 59,24%. Обов’язковий щомісячний платіж здійснюється у визначені дати й включає частину основного боргу та нараховані відсотки.