17 жовтня 2025, 17:02

Франція посилила перевірки Binance та інших криптокомпаній через ризики відмивання грошей

Франція посилює перевірки на дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) серед криптовалютних бірж. Це відбувається на тлі підготовки до видачі загальноєвропейських ліцензій, які дозволять криптокомпаніям легально працювати по всьому Євросоюзу, повідомляє Bloomberg.

Франція посилює перевірки на дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) серед криптовалютних бірж.
Фото: AI

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Перевірки ACPR та особлива увага до Binance

Французький орган пруденційного нагляду та врегулювання (ACPR) проводить контрольні заходи щодо десятків криптобірж, які зареєстровані у Франції як постачальники послуг цифрових активів (PSAN). Перевірки розпочалися наприкінці минулого року.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що серед компаній, які перевіряє ACPR, є Binance (найбільша у світі криптоплатформа) та французька біржа Coinhouse.

Минулого року, під час інспекції, ACPR вимагав від Binance посилити свої механізми контролю ризиків. Це може включати збільшення штату фахівців з комплаєнсу або підвищення безпеки ІТ-систем.

«Періодичні перевірки на місці є стандартною частиною нагляду за регульованими суб'єктами», — заявила Binance у відповідь.

Ліцензія MiCA під загрозою

Інспекції ACPR мають на меті перевірити, чи дотримуються компанії, що мають реєстрацію PSAN, умов боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Франція проводить ці перевірки на тлі зростання напруги в ЄС щодо узгодження нагляду за крипторинком. Це відбувається майже через десять місяців після того, як у Євросоюзі повністю набули чинності правила MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Минулого місяця Франція, Австрія та Італія закликали головного регулятора фінансових ринків ЄС безпосередньо контролювати великі криптокомпанії та посилити вимоги блоку, оскільки виявили відмінності у тому, як ці правила застосовуються в різних країнах.

Зібрана ACPR інформація передається французькому регулятору фінансових ринків (AMF). Невиконання вимог ACPR може призвести до санкцій або поставити під загрозу отримання компанією ліцензії MiCA від Франції. Ця ліцензія необхідна для пропозиції послуг у всьому ЄС.

У Франції компанії мають час до кінця червня 2026 року, щоб отримати ліцензію MiCA. Наразі AMF видав її лише кільком гравцям, зокрема фінтех-компаніям Deblock та GOin.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
