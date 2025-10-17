Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 128 030 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 жовтня 2025, 8:30
Втрати ворога за 16 жовтня: 730 російських окупантів, 5 ракет та 588 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1128030 (+730) осіб
- танків — 11266 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23394 (+10) од
- артилерійських систем — 33748 (+35) од
- РСЗВ — 1520 (+0) од
- засоби ППО — 1228 (+1) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 71025 (+588)
- крилаті ракети — 3864 (+5)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 64541 (+73)
- спеціальна техніка — 3978 (+1)
Джерело: Мінфін
