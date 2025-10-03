Державний «Укрбуд» продали за 805 млн грн. Хто нові власники та що вони отримали?

Фонд державного майна продав 100% акцій будівельної компанії « Укрбуд » за 805 мільйонів гривень. Новими власниками стали брати Євген та Василь Астіони, чия компанія отримала право на купівлю після дискваліфікації переможця аукціону. Про це свідчать дані в системі Prozorro.Продажі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Приватизація з другої спроби: як Астіони отримали «Укрбуд»

Історія продажу державного «Укрбуду» виявилася драматичною. На аукціоні 18 червня перемогла компанія «Петро ойл енд кемікалс», пов'язана з грузинським бізнесменом Давидом Бежуашвілі. Однак наприкінці червня її дискваліфікували через зв'язки з підсанкційними особами.

Право на укладення угоди перейшло до компанії ТОВ «Техно-онлайн», що запропонувала на 1 гривню менше. Перед підписанням договору, 2 жовтня, у компанії оновився склад власників: ними стали відомі агробізнесмени Євген та Василь Астіони (по 33%) та їхня партнерка Марина Айаб (34%).

Нові власники

Брати Астіони — відомі підприємці, які є власниками великої агропромислової групи Dnipro Agro Group. Їхні основні бізнес-інтереси зосереджені в аграрному секторі, зокрема у вирощуванні зернових та олійних культур, а також у логістиці та торгівлі. Придбання великої будівельної компанії є для них значним кроком з диверсифікації бізнесу та інвестицією у ринок нерухомості.

Що купили інвестори: активи та зобов'язання

Об'єкт приватизації включає 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія володіє 19 об'єктами загальною площею 27 158,9 кв. м, а також має нерухомість у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів об'єднує кілька об'єктів, що підвищує їхню цінність.

Водночас покупці взяли на себе низку зобов'язань:

Зберегти основні види діяльності компанії.

Протягом 6 місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом.

Не звільняти працівників.

Виплатити державі дивіденди за 2024−2025 роки.

Фінансовий стан «Укрбуду»: збитки та дохід від оренди

Колись потужна будівельна компанія, яка брала участь у спорудженні саркофагу над ЧАЕС, сьогодні перебуває у складному фінансовому становищі. У 2024 році її виторг впав до 67 млн грн, а збитки зросли до 13,5 млн грн.

Цьогоріч «Укрбуд» не вів будівництва. Основний дохід компанія отримала від оренди власної нерухомості (44 млн грн), а не від профільної діяльності.

Два Укрбуда

Варто наголосити, що приватизоване АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» є державною компанією і не має жодного стосунку до приватної корпорації «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася, яка відома гучними корупційними скандалами та десятками недобудованих житлових комплексів у Києві.