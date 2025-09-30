Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
30 вересня 2025, 12:47

Чи можуть притоки ETF підштовхнути SOL до 300 доларів, а XYZVerse — до 1 долара

На ринок надходить свіжий капітал, що викликає питання про те, наскільки високо можуть піднятися топові монети. SOL демонструє сильну динаміку, а XYZVerse привертає увагу своїм стрімким зростанням. З огляду на такі великі притоки коштів у фонди, трейдери задаються питанням, чи можуть ці токени незабаром досягти нових цінових піків. Відповідь може здивувати навіть досвідчених спостерігачів.

На ринок надходить свіжий капітал, що викликає питання про те, наскільки високо можуть піднятися топові монети.

Solana (SOL)

Джерело: TradingView

SOL втратив 11,72% за останній тиждень, скоротивши частину свого зростання. Незважаючи на це падіння, токен все ще зріс на 1,75% за місяць і на 64,72% за 6 місяців. Довгостроковий графік все ще схиляється до зростання, але недавнє відкочування нагадує трейдерам, що зростання є нерівномірним.

Ціна зараз коливається між 189,01 і 234,98 доларами. 10-денна ковзна середня становить 209,37 доларів, що трохи вище 100-денної (201,89 доларів), що вказує на збереження висхідного імпульсу. Імпульсні індикатори підтверджують це: RSI на рівні 59,19 і стохастичний на рівні 59,07 вказують на можливість подальшого зростання, перш ніж монета досягне свого максимуму. MACD на рівні 1,61 залишається в позитивній зоні.

Якщо SOL проб'є найближчу межу в 259 доларів, наступною ціллю стане 305 доларів; пробиття цієї межі означатиме стрибок приблизно на 30% від верхньої межі сьогоднішнього діапазону. Падіння нижче 167,07 доларів може відправити монету до 121,1 долара, що приблизно на 28% нижче від нижньої межі. З огляду на стабільні ковзні середні та тверді показники імпульсу, шанси на просування до першого опору є вищими, хоча трейдери будуть стежити за зоною 209 доларів як ключовою точкою повороту.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,0055 долара.

На наступному етапі передпродажу вартість токена $XYZ ще більше зросте до 0,0056 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.

Створено для бійців, побудовано для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Атмосфера, орієнтована на спільноту

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить його одним з найбільших айрдропів в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX та регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Висновок

Приплив ETF може підняти SOL до 300 доларів під час бичачого тренду 2025 року; обидва виглядають добре, але XYZVerse, перший мемкойн для всіх видів спорту, може випередити їх завдяки своїй екосистемі, що базується на фанатах.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

Джерело: Мінфін
