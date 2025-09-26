Multi від Мінфін
26 вересня 2025, 12:50

Депозити для бізнесу від Банку Львів: як зберегти ліквідність і заробляти на вільних коштах

У сучасному корпоративному середовищі ключовим фактором фінансової стабільності є ефективне управління грошовими потоками. Депозитні продукти для бізнесу перестали бути лише засобом збереження коштів — сьогодні це інструменти управління ліквідністю, оптимізації фінансових резервів та генерації пасивного доходу.

Банк Львів пропонує юридичним особам гнучкі депозитні рішення, адаптовані до специфіки бізнесу, що дозволяють:

  • Уникати касових розривів завдяки доступу до короткострокових інструментів;

  • Отримувати дохід з тимчасово вільних коштів;

  • Формувати резерви ліквідності у період економічної нестабільності;

  • Планувати грошові потоки з урахуванням індивідуальних фінансових циклів.

«Якщо компанія має тимчасово вільні кошти — це вже актив, який може працювати. Ми прагнемо бути не просто банком, а фінансовим партнером, що пропонує рішення, а не продукти», — зазначає Віктор Халло, керівник управління корпоративного бізнесу Банку Львів.

Депозитні продукти Банку Львів для бізнесу

1. Строковий депозит «Бізнес»

  • Валюта: гривня, USD, EUR.

  • Термін розміщення: від 5 днів до 24 місяців.

  • Опції: можливість поповнення, дострокового зняття, індивідуальна ставка за домовленістю.

Призначення: для компаній, які потребують гнучкості у строках та обсягах розміщення коштів.

2. Депозитна лінія

  • Валюта: гривня, USD, EUR

  • Структура: транші від 5 днів до 12 місяців у межах рамкового договору на 3 роки.

  • Виплата доходу: щомісячно.

Призначення: для бізнесу, що планує регулярне розміщення коштів з фіксованим доходом.

3. Ощадний рахунок

  • Валюта: гривня.

  • Термін: необмежений.

  • Опції: вільне поповнення та зняття без втрати нарахованих відсотків, щомісячна виплата доходу.

Призначення: для підприємств, які потребують постійного доступу до коштів та формують резерви ліквідності.

Спеціальні умови для великих розміщень

Для клієнтів, які диверсифікують кошти бізнесу та особисті фінанси, Банк Львів запровадив додаткову перевагу: +1% до ставки за депозитами на суми від 1 млн грн для фізичних осіб. Це рішення дозволяє перетворити значні ресурси на стабільний дохід та оптимізувати управління капіталом у довгостроковій перспективі.

На відміну від типових банківських продуктів, депозити Банку Львів формуються з урахуванням фінансової моделі конкретного бізнесу. Клієнти отримують:

  • Персоналізовані умови розміщення;

  • Можливість комбінування депозитних інструментів;

  • Швидке обслуговування без зайвої бюрократії;

  • Консультації з корпоративними фінансовими радниками.

Рекомендовані стратегії

  • Ощадний рахунок — як інструмент оперативного доступу до коштів та фінансової подушки.

  • Депозит «Бізнес» — для отримання стабільного доходу з гнучкими умовами.

  • Депозитна лінія — для реалізації довгострокових фінансових стратегій.

  • +1% на розміщення від 1 млн грн — як стратегія диверсифікації великих коштів.

86% корпоративних клієнтів переоформлюють депозити після завершення терміну, що свідчить про високу довіру та ефективність продуктів Банку Львів.

Депозитні інструменти Банку Львів — це не просто збереження коштів, а інструмент фінансового управління, який дозволяє бізнесу бути гнучким, стабільним і прибутковим. Детальніше — на офіційному сайті.

Бути вільним — це мати стабільність сьогодні та ресурси для розвитку завтра.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
