Погані новини з Молдови: проросійські сили готуються взяти реванш

Молдова готується до парламентських виборів, на яких проросійські сили можуть здобути перемогу. Як це вплине на Україну та ситуацію на фронті, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Був у Кишиневі проїздом, переговорив із друзями, які глибоко розуміють політичні процеси. 28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де:

висока ймовірність посилення проросійських сил;

початок політичної кризи;

імпічмент проєвропейського президента;

запуск сценарію із «зеленими чоловічками», переворот, отримання росією контролю над Молдовою.

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Співвідношення сил

1. Проєвропейський блок (центр-правий): Домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду — антикорупційна, орієнтована на ЄС.

Підтримка ~30−35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN — «Наша партія»).

2. Пророссийський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий. Ключові гравці:

Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігора Додона та PCRM): ~33−36%.

Соціалістична партія (PSRM): ~15%.

Блок «Перемога» (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).

Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) — до 5%, часто «технічні» для розпорошення голосів.

Ключові фактори:

енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції;

росія інвестувала (як пишуть) ~100−200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протести та дезінформацію;

у Придністров'ї (російські «миротворці») — 100% проросійський контроль, ~10% електорату;

йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):

Проросійські:

BEP (Патріотичний блок) — 33,4%

PSRM (Соціалісти) — 14,8%

BV (Перемога, Шор) — 8%

BA (Альтернатива) — 5,9%

Проєвропейські:

PAS (Дія і солідарність) — 31,6%

PN (Наша партія) — 6%

Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але та що є показує на ризики.

Що далі?

Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію — «заморожений конфлікт» з 1992 року, де перебувають ~1500 російських «миротворців» та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.

Контроль москви над Молдовою (через пророссийську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить розширити кордон з Україною. Трансністрія стає плацдармом для «зелених чоловічків» або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ).

У липні 2025 путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити «сухопутний міст» від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.

Також це може дозволити відвернути ресурси ЗСУ. Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10−15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків. росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про «вторгнення через Україну в Молдову» для провокацій.

Читайте також: Україна може ввести санкції проти союзника та основного постачальника пального

Закон про «нейтралітет» заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія — «сплячий фронт» для плацдарму до Європи.