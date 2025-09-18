Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12010, який значно спрощує процедуру ввезення транспорту та обладнання в Україну як гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, в умовах повномасштабної війни Україна отримує значні обсяги благодійної та гуманітарної допомоги від вітчизняних та міжнародних донорів. Метою нового закону є створення простішого алгоритму для ввезення транспортних засобів, призначених для:
- потреб гуманітарної допомоги;
- гуманітарної та медичної евакуації;
- забезпечення життєдіяльності підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури;
- здійснення інших заходів, безпосередньо пов'язаних із захистом та підвищенням обороноздатності країни.
Згідно з новим законом, транспортні засоби, що ввозяться для виконання статутних цілей громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні, визнаватимуться гуманітарною допомогою.
Вимоги для ввезення таких транспортних засобів мають бути встановлені Кабінетом Міністрів України.
Коментарі - 1
инетерсно почитать конечно закон, но некогда…
вопрос — а почему схематозникам можно будет завозить по упрощенке, а пересічним ні. треба упростити для всіх,