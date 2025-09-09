З 1 серпня 2022 року, коли в Україні набув чинності Закон «Про платіжні послуги», фінансовий ринок відкрився для небанківських гравців. Вперше небанківські компанії, що отримали ліцензію НБУ, змогли відкривати платіжні рахунки, випускати картки та електронні гроші. Те, що донедавна було виключно прерогативою банків, тепер драйвить технологічний бізнес: від маркетплейсів до телекомів.
АБС під бізнес: кейс UNITY-BARS для RozetkaPay
Нові можливості = нові виклики
Нові можливості — це завжди і нові виклики. Щоб вбудовані фінансові сервіси працювали безшовно в процесі купівлі, компаніям потрібна автоматизована банківська система (АБС) — складна, ресурсомістка і довготривала у розробці. Логічно виникає питання: робити це самостійно чи віддати на аутсорс вузькопрофільній команді з фінтех-досвідом. Знайти відповідь на це питання мали і RozetkaPay. Врешті, було ухвалено рішення звернутись за кастомною АБС до стороннього розробника — провідної фінтех-IT-компанії UNITY-BARS. Як результат — тисячі користувачів сервісу отримали можливість оплати товару частинами, просто маючи «Дію», а RozetkaPay — кастомний гнучкий продукт, розроблений за 6 місяців, що працює в хмарі і не потребує дорогого ліцензійного програмного забезпечення.
Сьогодні власна АБС — не розкіш, а конкурентна перевага. Головне — довірити її створення тим, хто глибоко розуміє специфіку банківських систем. На прикладі впровадження Core System для RozetkaPay разом із UNITY-BARS розповідаємо, що являє собою сучасна кастомна АБС, кому вона потрібна і чому такі рішення вже стали must-have для бізнесу.
Що таке АБС?
Автоматизована банківська система (АБС), або Core Banking System — це програмне забезпечення, яке відповідає за облік, обробку та контроль усіх фінансових операцій установи.
Якщо уявити бізнес як фінансову інфраструктуру, то АБС — це її операційний центр. Саме через нього проходять платіжні транзакції, ухвалюються рішення про ліміти, нараховуються відсотки, ведеться облік рахунків, здійснюються звірки, відбувається інтеграція з державними реєстрами, партнерами та іншими цифровими системами.
Для небанківських надавачів платіжних послуг (ННПП) після ухвалення Закону «Про платіжні послуги» наявність АБС стала обов’язковою передумовою для запуску ліцензованих платіжних сервісів — так само, як і для класичного банку. З однією відмінністю: якщо банки працюють із монолітними системами з жорсткою архітектурою, то небанківським гравцям краще підійдуть гнучкі, модульні, кастомізовані рішення, які легко інтегруються в наявні цифрові платформи.
Якщо узагальнити ці два підходи:
Коробкові рішення — готові АБС, які швидше запускаються, але мають обмежену гнучкість. Часто вони побудовані на пропрієтарних компонентах: Oracle Database, ліцензовані сервери застосунків тощо. Це тягне за собою додаткові витрати як на ліцензії, так і на підтримку. Їх важко змінювати під нетипову бізнес-логіку, інтеграція з наявними сервісами зазвичай складна, а масштабування обмежене архітектурно або фінансово (ліцензійно).
Кастомні рішення проєктуються під конкретні потреби бізнесу, мають відкриту архітектуру, легко інтегруються в цифрові екосистеми та не прив’язані до дорогих сторонніх компонентів, не обмежені у маневрах. Це дає змогу повною мірою використати конкурентну перевагу власного продукту чи сервісу. Такі АБС часто будуються на базі open-source стеків або технологій із прозорою моделлю витрат — таких як, наприклад, PostgreSQL, Kafka, та можуть бути розміщені в хмарі.
Для компаній на кшталт маркетплейсів, телекомів, ритейлу, логістики впровадження АБС означає можливість:
- відкривати платіжні рахунки й вести їхній облік;
- автоматизувати кешбеки, бонуси та програми лояльності;
- запускати розстрочки та мікрокредити;
- дотримуватися регуляторних вимог (KYC/AML);
- запускати власні фінансові продукти без залучення банку;
- зменшувати операційні витрати;
- підвищувати контроль над грошовими потоками;
- аналізувати поведінку клієнтів у фінансовому контексті.
Запит Rozetka Pay: коли «коробка» не працює
RozetkaPay як фінансовий інструмент виріс із потреб внутрішнього маркетплейсу — від спрощення оплат до управління розстрочками, кешбеками та партнерськими програмами. Команда прагне поліпшувати процес купівлі, робити його вигіднішим, безпечнішим, швидшим. Власне, так і з’явився продукт «Оплатити частинами від Rozetka». Усе, що потрібно клієнту, щоб скористатись ним, — застосунок «Дія». А RozetkaPay, щоб цей функціонал запрацював, — автоматизована банківська система.
Вирішення завдання було для RozetkaPay не зовсім типовим. Як і більшість великих гравців, у компанії звикли розробляти продукти in-house. Це дає достатню гнучкість і незалежність від зовнішніх постачальників і технологічних стеків. Але у випадку з АБС на кону були гроші й час. Щоб самостійно опанувати повний цикл розробки такої складної системи, потрібні роки. Звісно, такий ресурс команда не могла собі дозволити. Тож стала очевидною потреба у зовнішньому технічному партнері.
Спершу команда розглядала готові core banking-рішення, які їй пропонували на ринку, однак вони не влаштовували за кількома критичними критеріями:
- відсутність гнучкості в адаптації під нетипові клієнтські сценарії;
- залежність від сторонніх глобальних систем;
- труднощі інтеграції з наявним стеком Rozetka.
Команда шукала рішення, яке адаптується до потреб бізнесу, інтегрується у поточну інфраструктуру та буде повністю контролюватися як у частині функціональності, так і в частині розвитку.
У результаті win-win пропозиція була отримана від UNITY-BARS — компанії з 34-річним досвідом у розробці банківського ПЗ. Вони відійшли від коробкового підходу і запропонували разом побудувати кастомізований продукт.
Рішення від UNITY-BARS
UNITY-BARS — українська фінтех-компанія, яка понад 30 років створює ІТ-продукти для банківської сфери. Серед її клієнтів — найбільші банки країни, включно з НБУ. Автоматизовані банківські системи — один із ключових сегментів у продуктовому портфелі компанії. Флагманський продукт ABS.BARS обробляє понад 6 млн транзакцій щодня, працює з 25 млн рахунків і понад 15 млн клієнтів.
Коли набув чинності новий Закон «Про платіжні послуги», в UNITY-BARS побачили ще одну точку росту — небанківські гравці, яким потрібна сучасна, гнучка, адаптивна АБС. Так у лінійці рішень UNITY-BARS з’явилася Core System для ННПП — трансформована версія ABS.BARS, відчути переваги якої одним із перших вдалось RozetkaPay.
Бачення нового продукту UNITY-BARS для ННПП формувалося з урахуванням принципової відмінності між операційною моделлю небанківського платіжного сервісу та класичного банку. Наприклад, таким компаніям не потрібні окремі інтерфейси для фронт- і бек-офісу, оскільки переважно ліцензія передбачає непряму взаємодію із СЕП виключно через банки-партнери.
UNITY-BARS фактично зробили новий продукт з нуля, глибинно змінивши архітектуру власного наявного банківського продукту. І йдеться не лише про перехід з Oracle на PostgreSQL, а про повний перегляд логіки роботи системи, зокрема, новий workflow, оптимізований під роботу на масовий ринок і значно більшу, порівняно з банками, кількість клієнтів.
Так народилась кастомізована АБС на основі сервісно-орієнтованої архітектури, яка дає змогу масштабувати окремі функціональні блоки незалежно один від одного, адаптуватися до специфічної логіки продукту та уникати типових обмежень коробкових рішень.
Серед основних переваг реалізованого рішення:
- безшовна інтеграція з екосистемою клієнта;
- розгортання в хмарі з можливістю подальшої локалізації (on-premise);
- відсутність залежності від ліцензійного програмного забезпечення на кшталт Oracle — базу даних було повністю перенесено на Postgre SQL;
- модульна архітектура замість моноліту (microservice architecture);
- оптимізований функціонал для «легкості» продукту — лише необхідне для цільового сценарію;
- уніфікований інтерфейс без поділу на фронт- і бек-офіси (внутрішні й клієнтські модулі);
- навантаження розподіляється та контролюється через асинхронні АРІ.
У результаті замовники отримують контрольований і масштабований інструмент, що дає змогу розвивати фінансову інфраструктуру відповідно до потреб продукту, а не навпаки.
«Такий підхід — орієнтація на бізнес і його розвиток — лежить в основі роботи UNITY-BARS», — ділиться СЕО компанії Валерій Кондаков.
Менеджмент — важливий
У розробці та впровадженні складного фінтех-продукту технічна досконалість — лише частина успіху. Інша — правильна організація процесу: чіткі ролі, синхронізація команд, прозорість ухвалення рішень. UNITY-BARS працює за найвищими стандартами, сформованими у співпраці з великими гравцями ринку. Наприклад, з RozetkaPay робота будувалась на таких принципах:
- доступ до експертизи в проєктуванні та впровадженні АБС-рішень, веденні рахунків, роботі з контрагентами та дотриманні регуляторних вимог;
- формат «під ключ» із консалтингом — не лише код, а й залучення експертів до бізнес-дизайну системи та підтримання протягом усіх етапів реалізації;
- гібридна модель роботи — розробка, тестування та створення супутніх сервісів здійснювалися RozetkaPay, тому було критично важливо забезпечити постійну гнучку комунікацію між командами;
- плановий розвиток — система повинна мати підтримку й після запуску, щоб масштабувати функціональність відповідно до нових бізнес-завдань.
Взаємодія з клієнтами зазвичай починається з презентації продуктової лінійки UNITY-BARS — від АБС і готових модулів до інтернет-банкінгу, AML і антифроду з детальним заглибленням у кожен процес. Наступний крок — занурення в інфраструктуру замовника і формування технічного завдання на боці UNITY-BARS.
Масштаб залучення in-house команди замовника у проєкт завжди визначається конкретними потребами. Наприклад, проєкт для RozetkaPay реалізовувався двома синхронізованими командами — UNITY-BARS та замовника. Всі працювали як єдине ціле, з прозорою координацією та без зайвих бар'єрів у комунікації. Такий підхід дав змогу швидко просуватися у розробці, ухвалювати рішення на місці та адаптувати систему під реальні завдання бізнесу.
Що далі?
Фінансові послуги стають дедалі більш вбудованими в бізнес-процеси — від Open Banking до «фінансів за кліком» у застосунках. Користувач очікує на просту інтеграцію: не шукати банк, а отримати послугу там, де вона потрібна. Щоб відповідати цим очікуванням, компаніям варто вже сьогодні готувати свою інфраструктуру до змін.
CoreSystemвід UNITY-BARS — це рішення для тих, хто запускає або розширює фінансові сервіси відповідно до нових регуляторних норм. Система підходить як новим фінансовим компаніям і ННПП, так і великим бізнесам: від маркетплейсів до банків і логістичних платформ. Тобто всім, хто хоче інтегрувати фінансову інфраструктуру у власні продукти і контролювати її розвиток.
«Світ вступає у нову еру фінтеху: еру, де компанії самі формують інфраструктуру під свої потреби. А ми в UNITY-BARS вже готові надати їм для цього необхідні інструменти. Серед них — і Core System», — відзначає СЕО компанії Валерій Кондаков.
