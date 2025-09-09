АБС під бізнес: кейс UNITY-BARS для RozetkaPay

З 1 серпня 2022 року, коли в Україні набув чинності Закон «Про платіжні послуги», фінансовий ринок відкрився для небанківських гравців. Вперше небанківські компанії, що отримали ліцензію НБУ , змогли відкривати платіжні рахунки, випускати картки та електронні гроші. Те, що донедавна було виключно прерогативою банків, тепер драйвить технологічний бізнес: від маркетплейсів до телекомів.

Нові можливості = нові виклики

Нові можливості — це завжди і нові виклики. Щоб вбудовані фінансові сервіси працювали безшовно в процесі купівлі, компаніям потрібна автоматизована банківська система (АБС) — складна, ресурсомістка і довготривала у розробці. Логічно виникає питання: робити це самостійно чи віддати на аутсорс вузькопрофільній команді з фінтех-досвідом. Знайти відповідь на це питання мали і RozetkaPay. Врешті, було ухвалено рішення звернутись за кастомною АБС до стороннього розробника — провідної фінтех-IT-компанії UNITY-BARS. Як результат — тисячі користувачів сервісу отримали можливість оплати товару частинами, просто маючи «Дію», а RozetkaPay — кастомний гнучкий продукт, розроблений за 6 місяців, що працює в хмарі і не потребує дорогого ліцензійного програмного забезпечення.

Сьогодні власна АБС — не розкіш, а конкурентна перевага. Головне — довірити її створення тим, хто глибоко розуміє специфіку банківських систем. На прикладі впровадження Core System для RozetkaPay разом із UNITY-BARS розповідаємо, що являє собою сучасна кастомна АБС, кому вона потрібна і чому такі рішення вже стали must-have для бізнесу.

Що таке АБС?

Автоматизована банківська система (АБС), або Core Banking System — це програмне забезпечення, яке відповідає за облік, обробку та контроль усіх фінансових операцій установи.

Якщо уявити бізнес як фінансову інфраструктуру, то АБС — це її операційний центр. Саме через нього проходять платіжні транзакції, ухвалюються рішення про ліміти, нараховуються відсотки, ведеться облік рахунків, здійснюються звірки, відбувається інтеграція з державними реєстрами, партнерами та іншими цифровими системами.

Для небанківських надавачів платіжних послуг (ННПП) після ухвалення Закону «Про платіжні послуги» наявність АБС стала обов’язковою передумовою для запуску ліцензованих платіжних сервісів — так само, як і для класичного банку. З однією відмінністю: якщо банки працюють із монолітними системами з жорсткою архітектурою, то небанківським гравцям краще підійдуть гнучкі, модульні, кастомізовані рішення, які легко інтегруються в наявні цифрові платформи.

Якщо узагальнити ці два підходи:

Коробкові рішення — готові АБС, які швидше запускаються, але мають обмежену гнучкість. Часто вони побудовані на пропрієтарних компонентах: Oracle Database, ліцензовані сервери застосунків тощо. Це тягне за собою додаткові витрати як на ліцензії, так і на підтримку. Їх важко змінювати під нетипову бізнес-логіку, інтеграція з наявними сервісами зазвичай складна, а масштабування обмежене архітектурно або фінансово (ліцензійно).

Кастомні рішення проєктуються під конкретні потреби бізнесу, мають відкриту архітектуру, легко інтегруються в цифрові екосистеми та не прив’язані до дорогих сторонніх компонентів, не обмежені у маневрах. Це дає змогу повною мірою використати конкурентну перевагу власного продукту чи сервісу. Такі АБС часто будуються на базі open-source стеків або технологій із прозорою моделлю витрат — таких як, наприклад, PostgreSQL, Kafka, та можуть бути розміщені в хмарі.

Для компаній на кшталт маркетплейсів, телекомів, ритейлу, логістики впровадження АБС означає можливість:

відкривати платіжні рахунки й вести їхній облік;

автоматизувати кешбеки, бонуси та програми лояльності;

запускати розстрочки та мікрокредити;

дотримуватися регуляторних вимог (KYC/AML);

запускати власні фінансові продукти без залучення банку;

зменшувати операційні витрати;

підвищувати контроль над грошовими потоками;

аналізувати поведінку клієнтів у фінансовому контексті.

Запит Rozetka Pay: коли «коробка» не працює

RozetkaPay як фінансовий інструмент виріс із потреб внутрішнього маркетплейсу — від спрощення оплат до управління розстрочками, кешбеками та партнерськими програмами. Команда прагне поліпшувати процес купівлі, робити його вигіднішим, безпечнішим, швидшим. Власне, так і з’явився продукт «Оплатити частинами від Rozetka». Усе, що потрібно клієнту, щоб скористатись ним, — застосунок «Дія». А RozetkaPay, щоб цей функціонал запрацював, — автоматизована банківська система.

Вирішення завдання було для RozetkaPay не зовсім типовим. Як і більшість великих гравців, у компанії звикли розробляти продукти in-house. Це дає достатню гнучкість і незалежність від зовнішніх постачальників і технологічних стеків. Але у випадку з АБС на кону були гроші й час. Щоб самостійно опанувати повний цикл розробки такої складної системи, потрібні роки. Звісно, такий ресурс команда не могла собі дозволити. Тож стала очевидною потреба у зовнішньому технічному партнері.

Спершу команда розглядала готові core banking-рішення, які їй пропонували на ринку, однак вони не влаштовували за кількома критичними критеріями:

відсутність гнучкості в адаптації під нетипові клієнтські сценарії;

залежність від сторонніх глобальних систем;

труднощі інтеграції з наявним стеком Rozetka.

Команда шукала рішення, яке адаптується до потреб бізнесу, інтегрується у поточну інфраструктуру та буде повністю контролюватися як у частині функціональності, так і в частині розвитку.

У результаті win-win пропозиція була отримана від UNITY-BARS — компанії з 34-річним досвідом у розробці банківського ПЗ. Вони відійшли від коробкового підходу і запропонували разом побудувати кастомізований продукт.

Рішення від UNITY-BARS

UNITY-BARS — українська фінтех-компанія, яка понад 30 років створює ІТ-продукти для банківської сфери. Серед її клієнтів — найбільші банки країни, включно з НБУ. Автоматизовані банківські системи — один із ключових сегментів у продуктовому портфелі компанії. Флагманський продукт ABS.BARS обробляє понад 6 млн транзакцій щодня, працює з 25 млн рахунків і понад 15 млн клієнтів.

Коли набув чинності новий Закон «Про платіжні послуги», в UNITY-BARS побачили ще одну точку росту — небанківські гравці, яким потрібна сучасна, гнучка, адаптивна АБС. Так у лінійці рішень UNITY-BARS з’явилася Core System для ННПП — трансформована версія ABS.BARS, відчути переваги якої одним із перших вдалось RozetkaPay.

Бачення нового продукту UNITY-BARS для ННПП формувалося з урахуванням принципової відмінності між операційною моделлю небанківського платіжного сервісу та класичного банку. Наприклад, таким компаніям не потрібні окремі інтерфейси для фронт- і бек-офісу, оскільки переважно ліцензія передбачає непряму взаємодію із СЕП виключно через банки-партнери.

UNITY-BARS фактично зробили новий продукт з нуля, глибинно змінивши архітектуру власного наявного банківського продукту. І йдеться не лише про перехід з Oracle на PostgreSQL, а про повний перегляд логіки роботи системи, зокрема, новий workflow, оптимізований під роботу на масовий ринок і значно більшу, порівняно з банками, кількість клієнтів.

Так народилась кастомізована АБС на основі сервісно-орієнтованої архітектури, яка дає змогу масштабувати окремі функціональні блоки незалежно один від одного, адаптуватися до специфічної логіки продукту та уникати типових обмежень коробкових рішень.

Серед основних переваг реалізованого рішення:

безшовна інтеграція з екосистемою клієнта;

розгортання в хмарі з можливістю подальшої локалізації (on-premise);

відсутність залежності від ліцензійного програмного забезпечення на кшталт Oracle — базу даних було повністю перенесено на Postgre SQL;

модульна архітектура замість моноліту (microservice architecture);

оптимізований функціонал для «легкості» продукту — лише необхідне для цільового сценарію;

уніфікований інтерфейс без поділу на фронт- і бек-офіси (внутрішні й клієнтські модулі);

навантаження розподіляється та контролюється через асинхронні АРІ.

У результаті замовники отримують контрольований і масштабований інструмент, що дає змогу розвивати фінансову інфраструктуру відповідно до потреб продукту, а не навпаки.

«Такий підхід — орієнтація на бізнес і його розвиток — лежить в основі роботи UNITY-BARS», — ділиться СЕО компанії Валерій Кондаков.

Менеджмент — важливий

У розробці та впровадженні складного фінтех-продукту технічна досконалість — лише частина успіху. Інша — правильна організація процесу: чіткі ролі, синхронізація команд, прозорість ухвалення рішень. UNITY-BARS працює за найвищими стандартами, сформованими у співпраці з великими гравцями ринку. Наприклад, з RozetkaPay робота будувалась на таких принципах:

доступ до експертизи в проєктуванні та впровадженні АБС-рішень, веденні рахунків, роботі з контрагентами та дотриманні регуляторних вимог;

формат «під ключ» із консалтингом — не лише код, а й залучення експертів до бізнес-дизайну системи та підтримання протягом усіх етапів реалізації;

гібридна модель роботи — розробка, тестування та створення супутніх сервісів здійснювалися RozetkaPay, тому було критично важливо забезпечити постійну гнучку комунікацію між командами;

плановий розвиток — система повинна мати підтримку й після запуску, щоб масштабувати функціональність відповідно до нових бізнес-завдань.

Взаємодія з клієнтами зазвичай починається з презентації продуктової лінійки UNITY-BARS — від АБС і готових модулів до інтернет-банкінгу, AML і антифроду з детальним заглибленням у кожен процес. Наступний крок — занурення в інфраструктуру замовника і формування технічного завдання на боці UNITY-BARS.

Масштаб залучення in-house команди замовника у проєкт завжди визначається конкретними потребами. Наприклад, проєкт для RozetkaPay реалізовувався двома синхронізованими командами — UNITY-BARS та замовника. Всі працювали як єдине ціле, з прозорою координацією та без зайвих бар'єрів у комунікації. Такий підхід дав змогу швидко просуватися у розробці, ухвалювати рішення на місці та адаптувати систему під реальні завдання бізнесу.

Що далі?

Фінансові послуги стають дедалі більш вбудованими в бізнес-процеси — від Open Banking до «фінансів за кліком» у застосунках. Користувач очікує на просту інтеграцію: не шукати банк, а отримати послугу там, де вона потрібна. Щоб відповідати цим очікуванням, компаніям варто вже сьогодні готувати свою інфраструктуру до змін.

CoreSystemвід UNITY-BARS — це рішення для тих, хто запускає або розширює фінансові сервіси відповідно до нових регуляторних норм. Система підходить як новим фінансовим компаніям і ННПП, так і великим бізнесам: від маркетплейсів до банків і логістичних платформ. Тобто всім, хто хоче інтегрувати фінансову інфраструктуру у власні продукти і контролювати її розвиток.

«Світ вступає у нову еру фінтеху: еру, де компанії самі формують інфраструктуру під свої потреби. А ми в UNITY-BARS вже готові надати їм для цього необхідні інструменти. Серед них — і Core System», — відзначає СЕО компанії Валерій Кондаков.