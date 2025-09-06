Вклади українців зросли до 1,3 трлн грн: на держбанки припадає половина всіх заощаджень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України на 1 серпня 2025 року перевищила 1,3 трильйона гривень, продемонструвавши зростання на 7,4% (90 млрд грн) з початку року. Лідерами за обсягом залучених коштів населення залишаються державні Приватбанк та Ощадбанк . Про це свідчать дані Національного банку України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рейтинг банків за вкладами населення

Згідно з даними НБУ, перша п'ятірка банків за обсягом депозитів фізичних осіб виглядає наступним чином:

Приватбанк (державний) — 472,8 млрд грн.

Ощадбанк (державний) — 220,7 млрд грн.

Універсал Банк, monobank (приватний), — 91,2 млрд грн.

Райффайзен Банк (іноземний) — 75,6 млрд грн.

ПУМБ (приватний) — 59,9 млрд грн.

Таким чином, лише на два найбільші державні банки припадає понад половина (53%) всіх вкладів населення в країні.

Контекст банківського сектору

На початок серпня в Україні працювало 60 банків. Частка державних банків у коштах населення за рік дещо скоротилася, але все ще залишається домінуючою — 62,7%.

На тлі зростання привабливості гривневих заощаджень, середня ставка за новими вкладами фізичних осіб у другому кварталі 2025 року зросла до 10,5% річних.

Водночас банки продовжують оптимізувати свої мережі: з початку року кількість діючих відділень скоротилася на 77 до 4 934. Найбільше відділень залишається в Ощадбанку (1147) та Приватбанку (1102).

Про що говорить статистика

Статистика НБУ демонструє зростання довіри українців до банківської системи загалом, що є надзвичайно позитивним сигналом в умовах війни. Збільшення вкладів на 90 мільярдів гривень за пів року свідчить про те, що люди обирають зберігати гроші в банках, а не «під матрацом», що є важливим джерелом ліквідності для фінансової системи та економіки.

Зростання ставок за депозитами, стимульоване політикою НБУ, робить гривневі заощадження більш привабливими та допомагає стримувати тиск на валютний ринок.

Водночас надзвичайно висока концентрація вкладів у державних банках є і певним викликом. Вона свідчить про те, що приватні та іноземні банки поки що не можуть повноцінно конкурувати з державними гігантами за довіру населення. У довгостроковій перспективі для здоров'я ринку важливою буде поступова демонополізація та створення більш рівних конкурентних умов, що стимулюватиме всі банки покращувати сервіс та пропонувати кращі умови для своїх клієнтів.