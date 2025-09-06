Вклади українців зросли до 1,3 трлн грн: на держбанки припадає половина всіх заощаджень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 вересня 2025, 15:16

Вклади українців зросли до 1,3 трлн грн: на держбанки припадає половина всіх заощаджень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України на 1 серпня 2025 року перевищила 1,3 трильйона гривень, продемонструвавши зростання на 7,4% (90 млрд грн) з початку року. Лідерами за обсягом залучених коштів населення залишаються державні Приватбанк та Ощадбанк. Про це свідчать дані Національного банку України.

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України на 1 серпня 2025 року перевищила 1,3 трильйона гривень, продемонструвавши зростання на 7,4% (90 млрд грн) з початку року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рейтинг банків за вкладами населення

Згідно з даними НБУ, перша п'ятірка банків за обсягом депозитів фізичних осіб виглядає наступним чином:

  • Приватбанк (державний) — 472,8 млрд грн.
  • Ощадбанк (державний) — 220,7 млрд грн.
  • Універсал Банк, monobank (приватний), — 91,2 млрд грн.
  • Райффайзен Банк (іноземний) — 75,6 млрд грн.
  • ПУМБ (приватний) — 59,9 млрд грн.

Таким чином, лише на два найбільші державні банки припадає понад половина (53%) всіх вкладів населення в країні.

Контекст банківського сектору

На початок серпня в Україні працювало 60 банків. Частка державних банків у коштах населення за рік дещо скоротилася, але все ще залишається домінуючою — 62,7%.

На тлі зростання привабливості гривневих заощаджень, середня ставка за новими вкладами фізичних осіб у другому кварталі 2025 року зросла до 10,5% річних.

Водночас банки продовжують оптимізувати свої мережі: з початку року кількість діючих відділень скоротилася на 77 до 4 934. Найбільше відділень залишається в Ощадбанку (1147) та Приватбанку (1102).

Про що говорить статистика

Статистика НБУ демонструє зростання довіри українців до банківської системи загалом, що є надзвичайно позитивним сигналом в умовах війни. Збільшення вкладів на 90 мільярдів гривень за пів року свідчить про те, що люди обирають зберігати гроші в банках, а не «під матрацом», що є важливим джерелом ліквідності для фінансової системи та економіки.

Зростання ставок за депозитами, стимульоване політикою НБУ, робить гривневі заощадження більш привабливими та допомагає стримувати тиск на валютний ринок.

Водночас надзвичайно висока концентрація вкладів у державних банках є і певним викликом. Вона свідчить про те, що приватні та іноземні банки поки що не можуть повноцінно конкурувати з державними гігантами за довіру населення. У довгостроковій перспективі для здоров'я ринку важливою буде поступова демонополізація та створення більш рівних конкурентних умов, що стимулюватиме всі банки покращувати сервіс та пропонувати кращі умови для своїх клієнтів.

Оформи депозит з підвищеним доходом!

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами