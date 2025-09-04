Акційна ціна на квитки на FinRetail 2025 — головну подію для фінансів і ритейлу в Україні

16 вересня у Києві відбудеться щорічна конференція FinRetail 2025 , яка збере провідних експертів фінансового сектору, ритейлу, e-commerce та фінтеху. Подія об'єднає банкірів, підприємців, державних управлінців та інноваторів, аби обговорити майбутнє платіжних систем, фінансових сервісів та бізнесу в умовах нової економіки. Долучитися можна як офлайн, так і онлайн.

Чому варто бути на FinRetail 2025?

Фінансовий сектор України змінюється буквально щодня. Нові технології, цифровізація сервісів, інновації в платіжній інфраструктурі та тренди глобального рітейлу формують нові правила гри. Для банків, e-commerce та fintech-компаній саме зараз критично важливо тримати руку на пульсі змін.

FinRetail 2025 — це не просто набір виступів, а день, що може визначити майбутні вектори розвитку бізнесу. Тут прозвучать практичні кейси, реальні прогнози та бачення тих, хто безпосередньо впливає на регулювання фінансової системи та впроваджує інновації в компаніях.

ТОП-спікери конференції

Серед ключових гостей — Олексій Шабан, заступник голови НБУ, який відповідає за розвиток банківської системи та впровадження нових платіжних рішень. Його участь у дискусії стане цінною для банкірів, фінансистів та власників бізнесу, адже саме регулятор задає рамки розвитку сектору і визначає, яким буде ринок безготівкових платежів завтра.

Ще одна вагома подія — участь Ольги Василевської-Смаглюк, народної депутатки України, заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та голови підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем, а також запобігання відмиванню коштів. Для учасників конференції це унікальна нагода дізнатися з перших уст, як формуються нові податкові правила, які зміни у регулюванні чекають бізнес та як будуть розвиватися державні інструменти у сфері фінансів.

Крім того, своїми інсайтами поділяться:

Андрій Поддєрьогін директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ з темою «Відкрита екосистема А2А платежів — нові можливості для ритейлерів приймати оплату за товари та послуги.»

директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ з темою «Відкрита екосистема А2А платежів — нові можливості для ритейлерів приймати оплату за товари та послуги.» Андрій Длігач , стратег і футуролог, Advanter Group — про економіку прориву та нові горизонти для бізнесу.

, стратег і футуролог, Advanter Group — про економіку прориву та нові горизонти для бізнесу. Геннадій Карлінський , директор з маркетингу WOG, учасник дискусії «Колаборації, що працюють: як спільні продукти бізнесів створюють нову вартість».

, директор з маркетингу WOG, учасник дискусії «Колаборації, що працюють: як спільні продукти бізнесів створюють нову вартість». Кирило Єжов, Kantar Україна — про конкурентне поле нових фінансів.

— про конкурентне поле нових фінансів. Валентина Комарова , СМО VARUS.UA з темою «Їжа за підпискою та маркетплейс Varus: нова стратегія e‑grocery в Україні»

, СМО VARUS.UA з темою «Їжа за підпискою та маркетплейс Varus: нова стратегія e‑grocery в Україні» Сергій Грабчак , CMO Ощадбанку.

, CMO Ощадбанку. Віталій Колісник , Fintech manager Аврора разом з Володимиром Тимченко керівником управління по роботі з ключовими клієнтами ПриватБанку з темою «Фінтех на касі: інноваційні сервіси для клієнтів сьогодні».

, Fintech manager Аврора разом з Володимиром Тимченко керівником управління по роботі з ключовими клієнтами ПриватБанку з темою «Фінтех на касі: інноваційні сервіси для клієнтів сьогодні». Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON у дискусії «Цифрові платежі як драйвер зростання в ритейлі та e-commerce: інфраструктура, досвід, майбутнє».

Та ще понад 20 топ-експертів з банків, fintech-компаній, e-commerce і державних структур.

Теми, що формують майбутнє

На FinRetail 2025 учасники зможуть обговорити найактуальніші питання ринку:

інноваційні сервіси для клієнтів у ритейлі та банках;

роль держави у розвитку конкурентної економіки;

податкова інфраструктура для бізнесу нового формату;

cashless та digital-трансформація в українських реаліях.

Особлива цінність заходу — у поєднанні поглядів держави, бізнесу та експертів. Це майданчик, де можна зрозуміти, як регуляторні зміни впливатимуть на компанії, які інновації вже працюють на практиці та які партнерства допоможуть масштабувати бізнес.

Формат участі

📍 OFFLINE — 8000 грн (спеціальна ціна до 07.09.2025)

участь у Києві, повний день;

доступ до експо-зони FinTech & Ecom;

записи виступів і презентації;

кава-брейки, ланч, фуршет;

живий нетворкінг і розіграш призів.

💻 ONLINE — 4500 грн (спеціальна ціна до 07.09.2025)

трансляція всіх виступів;

записи й презентації;

можливості для нетворкінгу в цифровому форматі.

Чому важливо встигнути до 7 вересня?

Саме до цієї дати діють спеціальні ціни на квитки: офлайн — 8000 грн, онлайн — 4500 грн. Після цього вартість зросте. Тож зараз — найкращий момент, аби забронювати місце та забезпечити собі доступ до ключової події року у сфері фінансів і ритейлу.

Для кого FinRetail 2025?

Для банківських фахівців, fintech-стартапів, e-commerce, представників страхового сектору, податкових консультантів, а також усіх, хто хоче зрозуміти, яким буде майбутнє фінансових послуг та бізнесу в Україні.

Це шанс почути тих, хто ухвалює рішення на рівні держави та регулятора, дізнатися про проривні технології, знайти нових партнерів і зміцнити позиції свого бізнесу на ринку.

👉 Не зволікайте: зареєструйтеся на FinRetail 2025 вже сьогодні та станьте частиною головної фінансової події осені.