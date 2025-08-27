Уряд виставив на продаж Одеський припортовий завод. Вартість лота — 4,5 млрд грн

Кабінет міністрів вирішив продати Одеський припортовий завод на відкритому електронному аукціоні за 4,5 млрд грн (близько $100 млн). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Що відомо

«ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу. Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій», — сказала Свириденко.

Україна намагається приватизувати ОПЗ не перший рік.

У 2009 році афілійована з групою Приват компанія Нортіма виграла конкурс з приватизації 99,567% акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», запропонувавши за нього 5 млрд грн ($625 млн). Крім неї участь брали афілійована з російським Сибуром компанія Азот-Сервіс та Фрунзе-Флора Костянтина Григоришина.